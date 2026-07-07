Villa Crespo expande su propuesta cultural con cuatro galerías de arte contemporáneo

Villa Crespo consolidó en los últimos años un circuito de arte contemporáneo que invita a recorrer varias galerías en una misma tarde. A pocos minutos a pie unas de otras, las propuestas ofrecen exposiciones que dialogan entre artistas históricos, figuras consagradas y nuevas escenas de la producción local.

La inauguración de las nuevas muestras en la emblemática galería Ruth Benzacar amplía un recorrido que también incluye a Hache, Julia Baitalá y La Oficina. Las cuatro sedes presentan exhibiciones que convierten al barrio en uno de los principales polos de las artes visuales de la ciudad.

Hache

Desde este martes en la galería Hache se exhibe “Vida interior” de Santiago García Sáenz, curada por Francisco Lemus. Esta propuesta recuerda al artista a 20 años de su fallecimiento

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García Sáenz (Buenos Aires, 1955–2006) creó su obra atravesado por la tradición católica, la sensibilidad social y un diagnóstico de VIH. Su estilo se corrió de las luces de su época y desarrolló un trabajo sensible, humano, cruzado por la fe, la naturaleza y la vulnerabilidad.

“Vida interior” revisita la obra desde el lugar incómodo que ocupa en el canon del arte argentino de los años noventa. La exposición reúne pinturas de las series Te estoy buscando América, Cristo en los enfermos, Sufriendo la intolerancia y Mártires, junto a cuadernos personales y diarios ilustrados del artista presentados por primera vez. La acompaña una publicación bilingüe con textos de Francisco Lemus y Paulo Miyada -curador e investigador brasileño responsable del ingreso de una obra de García Sáenz a la colección del Centre Pompidou de París.

Santiago García Sáenz. Sin título, 2005. Óleo sobre tela.

“García Sáenz construyó una obra excepcional porque encontró una forma de hacer convivir aquello que parecía irreconciliable: el deseo y la fe, el cuerpo vulnerable y la experiencia espiritual, la historia colectiva y la vida íntima”, señala el curador Francisco Lemus.

“En 1988, el artista recibió su diagnóstico de VIH positivo. Ese acontecimiento marcó el rumbo de su imaginario: intensificó su catolicismo y orientó sus viajes por el Norte argentino, Bolivia, Paraguay, México y Ecuador, donde entró en contacto con las culturas del continente, sus cosmovisiones y su religiosidad popular. La conciencia de la finitud y la fe sostuvieron su obra”, detalla Lemus.

Vida interior forma parte de un proceso sostenido de investigación, conservación y difusión de la obra de García Sáenz impulsado desde 2012 por su Estate y Hache galería, que tuvo hitos fundamentales como Santiago García Sáenz. Quiero ser luz y quedarme, presentada en Colección Amalita en 2021, la primera exposición institucional y antológica dedicada al artista desde su fallecimiento. También en el ingreso de García Sáenz a la colección del Centre Pompidou, del Guggenheim Museum y recientemente la incorporación al patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de la pintura Sufriendo la intolerancia. El 18 de julio de 1994, presentada en abril de 2026 en un homenaje especial realizado en el hall del museo.

Cierre: 9 de octubre, Hache galería (Loyola 32, CABA). Visitas: lunes a viernes de 14 a 19 h. Otros horarios con cita previa.

Galería La Oficina

La Oficina (Humboldt 311, CABA) abrió sus puertas con la exposición “Infinitas ventanas”, de los artistas Paula Cecchi y Pablo Noce. Ambas propuestas observan mundos cotidianos, a través de la pintura. Hacen foco en gestos sutiles y los sellan en su obra.

“En las piezas de Noce, se construye una simultaneidad: escenas que coexisten sin transición, donde lo natural y lo digital se superponen. La luz que pesa sobre el verde hoja o la pantalla encendida que reproduce un jueguito de la Play no se contradicen, se ignoran en un tenso silencio, revelan la demanda que pesa sobre la humanidad de habitar múltiples escenarios y realidades a la vez. Allí, el umbral no da acceso, antes bien propone un salto arriesgado pero inevitable”, detalla Roma Godoy, directora del espacio.

Sole nadando, Acuarela sobre papel de Paula Cecchi.

“En diálogo, la serie de pinturas de Cecchi desplaza esa multiplicidad hacia la interioridad, o una sensibilidad ampliada. Los retratos de mujeres emergen a través de la escucha y proximidad, donde la experiencia vital, el paso del tiempo se vuelve materia expresiva. Cada imagen abre un espacio íntimo, sin terminar de revelar el misterio que la habita, e invita a transitar territorios afectivos”, añade.

Band of brother, Pablo Noce

La Oficina es una plataforma de investigación, producción y exhibición de arte contemporáneo que articula talleres de artistas, escuela, desarrollo curatorial y programación expositiva. Fundada en 2010 en el barrio de Once, como el taller de Paula Cecchi y Pablo Noce, hoy funciona en Villa Crespo, bajo la dirección de Roma Godoy.

Su programación pone especial énfasis en el dibujo y la pintura, y en su articulación con otras disciplinas, principalmente la literatura, la filosofía y estética, favoreciendo cruces que expanden los territorios creativos y habilitan la construcción de imaginarios alternativos.

Cierre 8 de julio, Galería La Oficina (Humboldt 311, CABA). Visitas: Miércoles, viernes y sábado de 17 a 20 h con entrada libre y gratuita.

Julia Baitalá

La galería inauguró el pasado sábado "Nocturno, Pajita García Bes” y, paralelamente, celebra su tercer aniversario. La muestra, que cuenta con la curaduría de Solana Franzini, reúne seis tapices del legado del artista realizados entre 1973 y 1977, piezas fundamentales que dan cuenta de su rol clave en la revalorización del tapiz dentro del campo del arte.

A través de formas planimétricas, García Bes toma la tradición precolombina —específicamente desde la cultura de Paracas y su textilería de alta calidad— para representar relatos y leyendas de las civilizaciones que habitaron la América antigua, logrando una síntesis estética que coquetea abiertamente con la modernidad.

A través de formas planimétricas, García Bes toma la tradición precolombina.

“’Nocturno’ es el relato del recorrido de la noche hasta la aparición del sol. Un trayecto poblado por la luna como estrella, perros que le ladran cual vasallos, el búho como protagonista de las sombras y mujeres que danzan entre pájaros. Con esta producción, el pintor hace del tapiz una categoría suficiente, superando el viejo conflicto entre arte y artesanía”, detalla el texto de la galería.

La muestra, que cuenta con la curaduría de Solana Franzini, reúne seis tapices del legado del artista realizados entre 1973 y 1977

Carlos Luis "Pajita" García Bes (1914–1978) nació en Salta, se formó en Buenos Aires en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, egresando como Profesor Nacional de Dibujo (1938) y Profesor Superior de Pintura (1942).

Fue un incansable investigador y promotor de las costumbres y técnicas ancestrales de las comunidades indígenas. En 1950 fundó la primera Escuela Provincial de Bellas Artes Tomás Cabrera en Salta y se desempeñó como Director General de Cultura de la provincia.

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Su taller textil, bautizado bajo el sello de El Caburé, lo posicionó como el único artista del interior de Argentina incluido por la crítica Rosa Faccaro en la movida internacional del Centro Internacional de la Tapicería Antigua y Moderna (CITAM) de París. Llegó a exponer en diversos espacios de Francia y España.



Fecha de cierre 14 de agosto, Galería Julia Baitalá (Antezana 150, CABA) de 2026.Visitas: martes a viernes de 14 a 19 h. Entrada: Libre y gratuita.

Ruth Benzacar

Benzacar inaugura este miércoles 8 de julio dos exposiciones, “El origen del mundo” de Jazmín López y “Futuro acontecer” de Raquel Forner.

“El origen del mundo”, es la cuarta exposición individual de Jazmín López en la galería, con curaduría de Sofía Dourron. Un video de toma continua de diez minutos, recrea la célebre pintura realista de Gustave Courbet del mismo nombre. La muestra propone un recorrido que pone en evidencia los dispositivos que construyen la percepción de las imágenes y lo hace con especial insistencia sobre los cuerpos feminizados y los regímenes de su consumo y visibilidad.

“El origen del mundo” de Jazmín López

“Futuro acontecer”, por su parte, es la primera exposición individual dedicada a Raquel Forner en la galería. La muestra reúne una selección de óleos y dibujos de las series del Espacio, realizados entre las 1966 y 1987.

“Futuro acontecer” de Raquel Forner

Curada por Larisa Zmud, la exposición propone una nueva lectura de este conjunto de obras desde la perspectiva de los imaginarios de la ciencia ficción feminista, destacando la vigencia de una producción que imaginó nuevas formas de existencia y de relación entre cuerpos, tecnología y cosmos.

Futuro acontecer recupera la potencia visionaria de una obra que anticipó muchos de los debates contemporáneos.

Fecha de cierre 29 de agosto, Galería Ruth Benzacar (Juan Ramírez de Velasco 1287, CABA). Visitas: martes a sábado de 14 a 19 h.



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