En el día de su cumpleaños, sale en vinilo el disco que Mercedes Sosa grabó junto a Charly García

Mercedes Sosa conoció a Charly García cuando el dueño del bigote bicolor más famoso tenía 12 años. Ella visitaba por aquel tiempo la casa de los padres del músico, los García Moreno, pero ese vínculo creció a niveles mágicos cuando el artista ya era el rockero que conocemos. Del amor, respeto y admiración mutua, nace el proyecto de armar un álbum juntos. Eso fue Alta Fidelidad, editado en 1997 y que este año se lanza por primera vez en vinilo.

Con Alta Fidelidad, Mercedes Sosa canta Charly García, la cantora hizo lo que sabe hacer, tomar las canciones, metabolizarlas y hacer de ellas su propia voz y corazón. Incluso, en este caso se tomó grandes licencias porque el compositor era su amigo y llenó de luz algunas letras que García había escrito con un tono más dark.

Con Alta Fidelidad, Mercedes Sosa canta Charly García, la cantora hizo lo que sabe hacer, tomar las canciones, metabolizarlas y hacer de ellas su propia voz y corazón.

En “Cuchillos”, por ejemplo, la letra del disco Say no more dice: “verás que toda esta canción es agonía” y Mercedes elige cambiar agonía por alegría, pero no se queda ahí, Sosa incluso agrega la frase “Ya no puedo morir”, en un pedacito de tema que en el original queda como en suspenso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"De tanto darte amor te hice feliz"

El disco saldrá a la venta este 9 de julio, fecha de la independencia argentina y del nacimiento de la gran cantante tucumana. Mercedes Sosa canta 12 canciones de Charly García, recorriendo su obra con versiones de temas de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Giran y su carrera solista.

Alta Fidelidad se comenzó a grabar en 1996 y fue terminado y editado en 1997, luego de pasar por estudios de Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Contó con la colaboración de grandes músicos locales como Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, Juanse, Pedro Aznar, Mario Serra, María Gabriela Epumer, Juan Bellia y Ciro Fogliatta por nombrar algunos.

Alta Fidelidad se comenzó a grabar en 1996 y fue terminado y editado en 1997

En el álbum suenan temas como “Rezo por vos”, “Promesas sobre el bidet”, “Hablando a tu corazón”, “El tuerto y los ciegos”, “Cerca de la revolución”, “Cuando ya me empiece a quedar solo” y “Plateado sobre plateado”.

Alta fidelidad, es testimonio único de la reunión cumbre de dos de los más grandes artistas de la música popular argentina.

Cómo se gestó el regreso del exilio de Mercedes Sosa en 1982



“Como nietos y herederos de nuestra eterna abuela Mercedes, agradecemos a la compañía por cumplirle su deseo: que este álbum tenga su versión en vinilo. También, destacamos el apoyo del querido maestro Charly García y de su familia por acompañarnos en la decisión de revalorizar esta gran obra musical argentina. Alta Fidelidad a su legado Universal”, escribieron los nietos de Mercedes Sosa, Araceli y Agustín Matus, en el comunicado oficial.

Hablando a tu corazón

La pre escucha se realizó en La Fábrica, el espacio que fue sala de ensayo, estudio de grabación y casa-estudio donde Charly García compuso y produjo gran parte de su obra. El lugar ya arrojaba su mística. La presentación de la novedad estuvo a cargo de Agustín Matus que destacó un detalle no menor: ahora son usuales los cruces de género, incluso el regreso al folclore por artista jóvenes es un boom de los últimos años (Cazzu, Milo J, Broke Carrey, por nombrar algunos), pero en la época fue revolucionaria la actitud de Mercedes de incluir el planeta rockero al mundo de la tradición folclórica.

Alta fidelidad, es testimonio único de la reunión cumbre de dos de los más grandes artistas de la música popular argentina.

Durante la escucha del disco, íntima y sensible, Agustín no pudo evitar derramar lágrimas con “Hablando a tu corazón”. “Es mi debilidad”, diría después. Tanto él como su hermana llevan con mucha devoción, trabajo y amor el legado de su abuela, lo sostienen, lo divulgan y desean que esa voz única y sus principios que siguen ramificándose entre sus cosas, continúen creciendo.

La historia del estudio en el que grabaron Charly García, Gilda y Cazzu llegó a un libro



“Sabés lo que es un tema que te cante Mercedes, que el tema adquiera una monumentalidad enorme y a la vez ternura, es una cosa impresionante”, señalaba Charly García en una entrevista reciente. Por eso Alta Fidelidad no es un disco de versiones, es un álbum de nuevas canciones nacidas de esa dupla que tiene una antena que se conecta con el corazón de los y las argentinas en un modo junguiano.



RB/fl