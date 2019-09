¿Dónde nació la historia de Alicia en el País de las Maravillas?

Shutterstock

Cada 15 minutos sale de la estación Paddington, en Londres, un tren que tarda apenas una hora en llegar a Oxford, hacia el sudeste. Resultaría imperdonable pasar por la capital del Reino Unido y no visitar esta ciudad universitaria. Sería como estar en París y no pasar por el Barrio Latino. Desde Los enredos de Wanda hasta Another Country, pasando por tres entregas del mago Harry Potter, ha visto Oxford en innumerables películas británicas, de Holywood e incluso de Bollywood.

Aquí se encuentra, desde el siglo XI, la universidad más antigua del mundo anglosajón, que no está concentrada en un campus sino desparramada por todas partes en 38 colleges e infinidad de organismos académicos. Por ella pasaron 27 premios Nobel así que es muy difícil sustraerse al imaginario de que luego de caminar por Oxford algo de tanta sabiduría penetra por los poros. Si le pasa eso, en vez de arrancar el recorrido por la Torre Carfax, que es el centro de la ciudad, debería comenzar por las estanterías de Blackwell’s Bookshop, una librería de tres pisos que abrió sus puertas en 1879.

Los turistas que quieren visitar un colegio suelen ir a Christ Church, pero Magdalen College es más tranquilo y por 6 libras esterlinas lo dejáran entrar, siempre en puntitas de pie, porque las clases no se interrumpen cuando llegan las visitas. Incluso antes de zambullirse en los claustros, alquile por 22 libras un punt, una especie de balsa de madera para remar por las aguas mansas de los canales del río Cherwell. Recorrerá una pradera salvaje en donde pastan conejos, ciervos y muchos otros animales desde tiempos inmemoriales. Se dice que en 1862, el matemático Lewis Carroll llevaba en su barco a Alice Liddell y sus hermanas, y mientras remaba inventó para ellas la historia del conejo blanco que había que perseguir hasta las últimas consecuencias. Una historia de maravillas que publicaría unos años más tarde. A las 18 hs, deje los remos y vaya corriendo a la capilla, porque todavía estará a tiempo de escuchar al famoso coro del Magdalen College, brindando el servicio eclesiástico de los días de semana.

Ya que está ahí nomás, podría entrar al Jardín Botánico, que fue pensado en 1621 para que fuera un vivero de plantas medicinales agrupadas por las patologías que cada una de ellas puede curar. Allí verá plantado y rozagante un árbol de 1645 y un sector con… “plantas que cambiaron el mundo”. Se llama Jardín Inferior y por los canteros verá, entre muchas otras, la vainilla, el cannabis y las hierbas que aromatizan las bebidas alcohólicas. Y desde luego, vaya a comprar una botellita de Pimm’s, la bebida más popular del verano inglés. Una delicia de 4 libras que se hace con gin, frutas y se toma bien fría.

Y eso es todo? No, claro que no! Están pendientes la Cámara Radcliffe, el Puente de los Suspiros y la Biblioteca que funcionó como enfermería en la saga Potter… hay tanto para ver que siempre es bueno ir y volver para contarlo.

