Alicia en el país de las maravillas en el Colón: una superproducción que llega por primera vez a la Argentina

El Teatro Colón presentó a la prensa Alice's Adventures in Wonderland del aclamado ballet del coreógrafo británico Christopher Wheeldon con música de Joby Talbot, que se estrenará el jueves 16 de julio en la sala principal. Inspirada en Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, la producción propone una relectura contemporánea del clásico literario a través de un espectáculo que combina danza, teatro, música y tecnología escénica.

La presentación estuvo encabezada por Julio Bocca, director artístico del Ballet Estable del Teatro Colón, junto al director general de la institución, Gerardo Grieco. La obra, creada por encargo del Royal Ballet de Londres y el Ballet Nacional de Canadá, tuvo su estreno mundial el 28 de febrero de 2011 en la Royal Opera House de Londres y desde entonces se convirtió en uno de los grandes éxitos del repertorio internacional.

Christopher Wheeldon y Joby Talbot (c) Juanjo Bruzza

"Quería hacer un ballet que abriera puertas a nuevos públicos, no solo algo pensado para impresionar a los conocedores", explicó Wheeldon sobre el origen de la obra. "Alice es una historia que casi todo el mundo conoce en alguna versión, así que trabajé pensando en el rango de atención del público contemporáneo, incorporando elementos del teatro musical combinados con el lenguaje clásico. Usamos video, fotografía y todos los recursos posibles para lograr esa energía dinámica."

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La versión que llega al Colón despliega un importante dispositivo escénico diseñado por Bob Crowley, con proyecciones de Jon Driscoll e iluminación de Gemma Carrington. La puesta combina coreografía, música, efectos visuales, video y títeres para recrear las transformaciones fantásticas del universo imaginado por Lewis Carroll. Sin recurrir a efectos digitales externos al escenario, la producción consigue que Alicia cambie de tamaño, caiga por el pozo del Conejo Blanco o atraviese distintos mundos apelando exclusivamente a recursos teatrales.

Julio Bocca durante la presentación junto a Christopher Wheeldon y Joby Talbot (c) Juanjo Bruzza

La partitura original de Joby Talbot acompaña ese recorrido con una construcción musical pensada para identificar a cada personaje. "Queríamos que fuera un viaje, algo que te saque del teatro y te enriquezca. Por eso cada personaje tiene una melodía propia, que lo acompaña también en el país de las maravillas, para que el público lo reconozca y lo recuerde a lo largo de toda la obra", explicó el compositor.

Uno de los detalles que adquiere un significado especial para el estreno porteño aparece en el personaje de la Reina de Corazones. "La reina empieza siendo la madre de Alice y se transforma en la reina psicótica que todos conocemos; para ese quiebre elegimos un tema de tango. Un guiño que cobra sentido en su estreno porteño y encuentra en Buenos Aires el escenario ideal", señaló Talbot.

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La producción que podrá verse en el Teatro Colón fue realizada en conjunto por el Royal Danish Ballet y el Royal Swedish Ballet. La dirección musical estará a cargo de David Briskin al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, mientras que la reposición coreográfica será responsabilidad de Jason Fowler, Dustin Layton y Jillian Vanstone. La dramaturgia pertenece a Nicholas Wright.

Considerado una de las figuras más influyentes del ballet contemporáneo, Christopher Wheeldon desarrolló una trayectoria que tendió puentes entre la tradición clásica y las formas narrativas actuales. Formado desde los once años en la escuela del Royal Ballet de Londres, inició luego una destacada carrera como bailarín antes de convertirse en uno de los coreógrafos más solicitados del mundo. Con apenas 29 años fue nombrado coreógrafo residente del New York City Ballet, compañía fundada por George Balanchine, donde comenzó a desarrollar un lenguaje propio que combina virtuosismo técnico con una fuerte impronta teatral.

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Gran parte de su producción dialoga con la literatura. Además de Alice's Adventures in Wonderland, creó ballets inspirados en Cuento de invierno, de William Shakespeare, y en la vida de Oscar Wilde, consolidando un estilo que convierte grandes relatos en espectáculos coreográficos de fuerte impacto visual.

Con esta producción, el Teatro Colón incorpora por primera vez a su repertorio una de las obras más celebradas del ballet del siglo XXI, una creación que acerca el universo fantástico de Lewis Carroll a espectadores de todas las edades mediante una combinación de excelencia técnica, imaginación escénica y narrativa contemporánea.

Las funciones serán el jueves 16, viernes 17, sábado 18, martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de julio a las 20 h, y los domingos 19 y 26 de julio a las 17 h.

Las entradas ya están a la venta y se pueden comprar online en www.teatrocolon.org.aro de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171), de lunes a sábados de 9 a 20 h y domingos de 9 a 17 h.

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