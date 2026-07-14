Maria Codino: "La Inteligencia Artificial me hizo replantear todo" y la inspiró para crear Valor agregado

El colmo fue cuando en una entrevista laboral su entrevistadora era una IA, ahí Maria Codino llegó a su límite, la misma entidad por la que estaba teniendo menos trabajo como diseñadora audiovisual ahora la ponía a prueba. “Incluso me llamaron para trabajar entrenando a la IA”, recordó la guitarrista y compositora. Frente a tanto mundo virtual decidió crear su segundo disco al que llamó Valor agregado, para destacar ese rol humano que no se debería perder de vista.

Su primera canción se llama “Club de nostalgia”, que incluye esa emoción tan de seres humanos. Si a chat GPT le preguntás por la nostalgia, reconoce: “Puedo entender qué es la nostalgia, describir cómo suele vivirse, reconocerla en un texto o incluso escribir de una manera que la transmita, pero no la experimento. La diferencia está en que la nostalgia requiere una experiencia personal del tiempo. Surge de haber vivido algo, haberlo perdido y recordarlo desde el presente con una carga emocional. Yo no tengo una biografía consciente, ni recuerdos propios, ni una vida subjetiva desde la que pueda extrañar algo”.

En la experiencia del tiempo está la clave y Maria Codino lo sabe y por eso decidió tomar su tiempo y elegir volcarlo en su composición, íntima, propia, con los espacios necesarios. “Lento, no es tan despacio”, canta en “Polvo de ciudad”.

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Y no es una actitud ingenua, todo en Maria es reflexión, es propósito. Desde cuando terminó la secundaria y buscó en Taringa músicos para hacer su propia banda, hasta cuando bautizó a su perro y lo llamó Criterio, para no perder de vista esa cualidad.

Valor agregado

Maria Codino es compositora, guitarrista, productora y diseñadora audiovisual de Buenos Aires. Su propuesta articula intimidad y exploración sonora, con un pulso que oscila entre lo melancólico y lo rockero.

Inició su proyecto solista en 2020 con el EP Ese Fragmento Velado, en agosto de 2023 presentó su disco debut, Tiene Que Haber Un Mapa y tocó en Niceto Club, La Tangente, Ciudad Cultural Konex, La Rural y Centro Cultural Recoleta, participó en Primavera Sound, Music Wins, Ciudad Emergente y Rock en Baradero. Además, realizó aperturas para Massacre y para la banda neoyorquina Nation of Language. Valor Agregado, es su segundo disco de estudio en elque combina el indie rock, el dream pop, el rock alternativo y la canción de autor.

Maria Codino presenta Valor agregado

Su primer proyecto fue Apolo Rixi, una banda de post rock con la que ingresó a la escena independiente de Buenos Aires cuando tenía 18 años. En 2016 fundó De Incendios, pero poco antes de la pandemia, la banda se desintegró.

“Mi primera experiencia de salir a tocar en vivo fue apenas terminó el colegio. No conocía a nadie que hiciera música. A mí me gustaba tocar la guitarra eléctrica, pero iba a un colegio donde nadie escuchaba mpusica. Entonces, termino el colegio y hago una publicación en un foro de Taringa: ‘Busco Banda’ y puse mis influencias”, recordó Maria Codino en diálogo con Perfil.

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En ese entonces ella escuchaba Fun People, Flema, The Strokes, por lo que encontró a un grupo afín. “Ahí es donde empecé a tocar y a vincularme con gente que hacía música, conocer el boca en boca porque realmente arranqué sin nada, solo tocaba la guitarra eléctrica encerrada en mi cuarto”.

Ya en la segunda banda, había forjado una identidad musical más fuerte. “Ahí yo componía todas las canciones, entonces era un proyecto que lo empecé a sentir como más propio”.

El paso a ser solista fue simple, pero no exento de dudas: “Me asustaba bastante porque en el formato banda un poco te resguardás”. Hasta que resolvió: “Dije ‘voy con mi nombre y con todo lo que conlleva’, esa autoconciencia que es como un ejercicio, como un aprendizaje también”.

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El último tiempo la experiencia con la Inteligencia Artificial la empezó a preocupar y se quitó ese lastre volviendo a la música. “Me empezó a pasar estos últimos años que tal cliente que tenía hace un par de años paga una suscripción en un coso que le resuelve un tema con IA y después me empezaron a contratar para entrenar inteligencia artificial. Era medio Blade Runner, porque de golpe los que me contrataban eran los que querían que entrene a eso que me había hecho perder el trabajo”, detalló.

“Me empecé a replantear un montón de cosas, fue un momento de angustia porque estos últimos dos años me despertaba y había una nueva actualización, una nueva función de la IA. Esa presión de ‘ahora esto se hace en dos minutos’ y pensé que no podía ser que eso me estuviera acorralando por todas las esquinas de mi vida”, repasó.

Maria Codino presenta Valor agregado

Luego de un período de lectura sobre el tema, de regreso a sí misma, sacó la conclusión de crear con eso que la atravesaba. “En ese momento surgió todo desde otro lado, de una manera más consciente, más segura y con más tranquilidad y lo quise grabar de la manera más directa posible, desde mi casa. La búsqueda fue hacerlo con los elementos que tenía y reafirmar ‘lo hago yo’”.

“Dejé que el concepto del disco orgánicamente se envuelva en todo eso, en reivindicar los procesos humanos, la incertidumbre, las contradicciones”, concluyó.

En ese paisaje y viaje por su álbum se despliega su lírica, su música, pero también su pasión por la fotografía que aparece en la portada del álbum, por el cine y la literatura (en uno de los tracks suena escondido el sonido de la película Invasión con guión de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares). Sin dudas, allí reside el valor agregado.

Maria Codino se presentará el jueves 6 de agosto a las 20 h en Biri Biri (Malabia 1175, CABA). Entradas disponibles a través de Passline.



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