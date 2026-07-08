Lo que comenzó como un fuerte rumor de pasillo en la industria del entretenimiento acaba de convertirse en la noticia del año. La FIFA hizo oficial la incorporación de Justin Bieber al line-up del show de medio tiempo en la gran final de la Copa del Mundo 2026, programada para el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Lejos de ser una presentación solitaria, Bieber compartirá un escenario histórico de 11 minutos junto a un verdadero seleccionado de leyendas globales: Shakira, Madonna y la agrupación surcoreana BTS. Todo el concepto visual y musical del evento estará bajo la estricta curaduría de Chris Martin, el líder de Coldplay. Con este anuncio, el artista canadiense no solo corta una larga etapa de hermetismo sobre los escenarios, sino que se sube al estrado más visto del planeta.

Lionel Scaloni, sus cambios y la Messidependencia: las dudas que dejó Argentina antes de enfrentar a Suiza

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El regreso de la era "SWAG" tras cuatro años de silencio

Para los seguidores del canadiense, la noticia representa el broche de oro tras un largo y complejo proceso de resurgimiento. Antes del lanzamiento de su álbum SWAG en 2025, Justin Bieber no sacaba un disco de estudio desde hacía cuatro años, cuando en marzo de 2021 irrumpió con Justice y hits gigantescos como "Peaches", "Hold On" y "Ghost".

Aunque en 2022 arrancó el Justice World Tour, se vio obligado a cancelar la gira por completo a los pocos meses debido a severos problemas de salud provocados por el síndrome de Ramsay Hunt. Ese diagnóstico lo alejó casi por completo de los estudios y de los escenarios masivos, haciendo que la espera se sintiera eterna para la música pop.

Sin embargo, el retorno definitivo con el concepto de la era SWAG demostró que su magnetismo sigue intacto. Tras cuatro años sin dar un show de semejante calibre, su reciente vuelta como cabeza de cartel del festival más importante del mundo generó una expectativa destructiva en las plataformas.

El impacto digital fue de proporciones históricas: sus dos fines de semana de presentación acumularon 147 millones de vistas globales en streaming, reventaron los algoritmos y lograron la increíble marca de meter 21 canciones de forma simultánea en el Top 200 de Spotify en una sola semana. Ahora, el escenario del 19 de julio se planta como la coronación absoluta de su regreso.

Una pasión de toda la vida: entre el Barcelona y el Chelsea

Para el intérprete de "Stay", pisar un estadio de fútbol no es ninguna novedad. Su relación con este deporte combina el fanatismo puro con la práctica aficionada desde su adolescencia. A lo largo de su carrera, Bieber aprovechó sus giras mundiales para meterse a entrenar con clubes gigantescos de Europa solo por el gusto de jugar.

En 2011 y 2016, las redes sociales estallaron al viralizarse videos de Justin entrenando con el primer equipo del Barcelona, tirando paredes con Neymar (con quien forjó una gran amistad) y pateándole penales al arquero Marc-André ter Stegen. Su experiencia en el Viejo Continente también incluyó una visita formal al estadio Stamford Bridge, donde se calzó la camiseta del Chelsea y compartió césped con leyendas de la Premier League como Frank Lampard y Fernando Torres.

Shakira anunció una gran donación para los niños afectados por los dos terremotos en Venezuela y les pidió ayuda a tres líderes mundiales

El antecedente VIP en California y un trasfondo solidario

El vínculo del cantante con esta edición del Mundial arrancó fuerte desde el primer día. Justin y Hailey Bieber fueron los invitados VIP más codiciados durante el partido inaugural en California, donde la selección de Estados Unidos derrotó a Paraguay. Esa misma noche, tras el partido, el canadiense brindó un show exclusivo para los invitados especiales de la FIFA donde tocó en vivo su tema "Yukon", un anticipo sutil de lo que se venía para la final.

Detrás del despliegue escénico del próximo 19 de julio, la alianza entre la FIFA y la organización internacional Global Citizen esconde un fin benéfico masivo. El show de medio tiempo tiene como meta principal recaudar 100 millones de dólares destinados al Fondo de Educación FIFA-Global Citizen. Este programa busca garantizar el acceso a la educación escolar y expandir las oportunidades deportivas para chicos de bajos recursos en todo el mundo. El compromiso es total: un dólar de cada entrada vendida a lo largo de todo el Mundial va dirigido de forma directa a financiar esta causa.

API