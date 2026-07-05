Shakira anunció una gran donación para los niños afectados por los dos terremotos en Venezuela y les pidió ayuda a tres líderes mundiales

Shakira, la reconocida cantante colombiana, anunció, a través de un video que subió a Instagram, que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, organismo en el que colabora, donará medio millón de dólares para ayudar a los niños de Venezuela tras los dos terremotos que sufrió ese país, y además les hizo un pedido a tres importantes líderes mundiales.

En el video, donde se expresa en inglés, la diva comienza diciendo: “Hoy, millones de niños están creciendo sin acceso a la educación y las oportunidades que merecen. Por eso me enorgullece apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA. También me enorgullece compartir que el fondo destinará 500.000 dólares a organizaciones en Venezuela que asisten a menores cuya educación se vio interrumpida por esta terrible tragedia”.

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Luego remarcó que "invitaremos a organizaciones locales a solicitar financiamiento para ayudar a que los niños regresen a la escuela, apoyar a los maestros y restablecer el acceso a la educación"

En ese punto, reveló que "el primer ministro de Canadá, Carney, ya ha dado un paso al frente, para apoyar esta campaña. Espero que otros líderes se sumen a este esfuerzo, como el primer ministro de Portugal, (Luís) Montenegro; el presidente de Francia, (Emmanuel) Macron, y el canciller de Alemania, (Friedrich Merz)".

Shakira terminó su declaración diciendo: "Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, por favor, únete a este esfuerzo".

El texto que acompaña el video de Shakira

Junto al video pidiendo ayuda para niños y maestros, Shakira subió un texto en inglés que dice: “Tras los devastadores terremotos en Venezuela, es probable que los programas educativos sufran contratiempos a largo plazo, lo que interrumpiría los avances que ya se estaban logrando. Como colaborador del Fondo de Educación FIFA-Global Citizen, apoyo a los niños y niñas de Venezuela para garantizar que, mientras el país se reconstruye, todos sigan teniendo acceso a la educación y a la oportunidad de aprender”.

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Y luego remarca: “Insto a @luismontenegro (Portugal), @bundeskanzler (Alemania) y @emmanuelmacron (Francia) a comprometer fondos para el Fondo de Educación FIFA-Global Citizen, con el fin de ayudar a desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación infantil durante la recuperación de Venezuela. Únanse a este llamado visitando el enlace en mi biografía”.

Para cerrar diciendo que “las organizaciones con sede en Venezuela que trabajan para restablecer el acceso a la educación también pueden solicitar financiación a través del Fondo de Educación FIFA-Global Citizen en globalcitizen.org/Venezuela”.

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El primer sismo, de magnitud 7,2, ocurrió 21 km al oeste de Morón y, solo un minuto después, ocurrió otro, todavía más fuerte, de magnitud 7,5, a pocos kilómetros de distancia, según la información que brindó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a través de su cuenta oficial de la red social X.

Un periodista de AFP contó que vio un inmenso inmueble de 22 plantas, en el barrio de Altamira, completamente destruido, mientras un grupo de personas, en la calle, gritaban de forma desesperada los nombres de sus familiares mientras los voluntarios trataban, usando sus manos, de quitar los escombros.

HM / EM