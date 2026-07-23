De Homero a Harry Styles: cinco títulos recomendados para ver en el cine y plataformas

Para quienes buscan algo nuevo para ver, las plataformas ofrecen alternativas que van desde grandes producciones de Hollywood hasta propuestas más particulares. Esta selección incluye títulos que fueron objeto de conversación por distintos motivos, ya sea por sus elencos, sus búsquedas estéticas o la manera en que dialogan con temas contemporáneos.



No te preocupes, querida (Don't Worry Darling, 2022)

Olivia Wilde dirige este thriller psicológico protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles, ambientado en una comunidad perfecta de los años cincuenta donde todo parece funcionar con una armonía impecable. Alice comienza a sospechar que detrás de esa vida ideal se esconde un secreto inquietante que pone en duda la naturaleza de la realidad que la rodea. Con una estética impecable, referencias al cine clásico y una construcción visual muy cuidada, la película propone una reflexión sobre los mecanismos del control, el patriarcado y la ilusión del bienestar. Más allá de la polémica que rodeó su estreno, el film encuentra su mayor fortaleza en la interpretación de Florence Pugh y en una puesta en escena que convierte la belleza en una herramienta de tensión permanente.

Toy Story 4 (2019)

La cuarta entrega de la emblemática saga de Pixar demuestra que todavía era posible ampliar el universo de Woody y Buzz Lightyear con una historia emotiva y profundamente humana. Cuando Bonnie crea a Forky, un juguete improvisado que no acepta su propia identidad, comienza una aventura que llevará a Woody a replantearse cuál es su verdadero propósito. Lejos de limitarse a la nostalgia, la película aborda temas como los cambios, el desapego y la posibilidad de reinventarse después de haber cumplido una etapa. Con humor para todas las edades y personajes inolvidables, Toy Story 4 ofrece un cierre sensible para uno de los protagonistas más queridos del cine animado contemporáneo.

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La odisea

Inspirada en el poema épico de Homero, La odisea recupera uno de los relatos fundacionales de la literatura occidental: el largo regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya. A través de un recorrido marcado por monstruos, dioses, tempestades y desafíos imposibles, la historia se convierte también en una reflexión sobre la identidad, la perseverancia y el deseo de volver al hogar.

Las distintas adaptaciones cinematográficas realizadas a lo largo de las décadas han buscado trasladar esa dimensión mítica a la pantalla, combinando aventura, fantasía y drama histórico. El relato conserva intacta su capacidad para dialogar con el presente y continúa siendo una de las narraciones más influyentes de la cultura universal.

Sia: Nostalgic for the Present (2016)

Dirigido por Benoît Debie, este registro audiovisual documenta el espectáculo que Sia presentó en el Red Rocks Amphitheatre durante la gira de This Is Acting. Lejos del formato tradicional de recital filmado, la propuesta combina música en vivo con coreografías, proyecciones y performances protagonizadas por Maddie Ziegler, consolidando una experiencia visual que refleja el universo artístico de la cantante australiana.

El show perdido de Pink Floyd que durante décadas solo escucharon los coleccionistas ya tiene edición remasterizada



La decisión de mantener el rostro oculto y convertir el cuerpo de los bailarines en principal vehículo expresivo potencia una puesta en escena tan teatral como cinematográfica. El resultado es un concierto que trasciende el registro documental para transformarse en una pieza audiovisual sobre la identidad, la exposición pública y el poder emocional de la música.



Serie

Heated Rivalry

Basada en la novela de Rachel Reid, Heated Rivalry narra la intensa relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas del hockey sobre hielo que sostienen una rivalidad deportiva mientras desarrollan, en secreto, un vínculo amoroso. La historia explora las tensiones entre la vida privada y la exposición pública dentro del deporte profesional, poniendo el foco en las presiones que enfrentan los atletas de alto rendimiento.

La adaptación conserva el atractivo de una obra que ganó una gran comunidad de lectores por la profundidad de sus personajes y la evolución de su relación. Es una propuesta que aborda el amor, la identidad y los costos de mantener ocultos los propios sentimientos en un ambiente atravesado por la competencia y las expectativas sociales.

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