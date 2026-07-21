Qué ver hoy en Disney+: la nueva película de Descendientes que ya se volvió tendencia

Para los fanáticos de los musicales de fantasía y las producciones juveniles, la cartelera del streaming tiene su plato fuerte de la semana totalmente disponible. Tras su reciente paso por la pantalla de Disney Channel, "Descendientes: Un malvado País de las Maravillas" (Descendants: Wicked Wonderland) hizo su llegada formal al catálogo de Disney+ el pasado viernes 17 de julio.

La quinta película de la popular saga marca el regreso triunfal de Kylie Cantrall en el papel de Red y Malia Baker como Chloe, adentrándose en una colorida pero peligrosa aventura que retoma la historia exactamente donde la dejó la entrega anterior, Descendants: The Rise of Red.

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Un viaje de regreso al País de las Maravillas con nuevos personajes

La trama de esta nueva producción parte de una aparente tranquilidad tras los eventos del filme previo: la Reina de Corazones ha dejado atrás su faceta villana y Cenicienta se encuentra completamente a salvo.

Sin embargo, la alteración de las líneas temporales terminó por desencadenar consecuencias imprevistas con la aparición de una nueva amenaza en las sombras. En esta oportunidad, el villano en ascenso es Maddox Hatter (interpretado por Leonardo Nam), quien secuestra a la Reina de Corazones y fuerza a las protagonistas a emprender una riesgosa misión de rescate en el País de las Maravillas.

Tras su reciente paso por la pantalla de Disney Channel, "Descendientes: Un malvado País de las Maravillas" hizo su llegada formal al catálogo de Disney+ el pasado viernes 17 de julio

Para encarar este desafío, Red y Chloe no estarán solas. A lo largo del largometraje se incorporan nuevos rostros que expanden el universo de la franquicia. La dupla central debe formar equipo con Pink (Liamani Segura), la hermana menor de Red; Luis (Alexandro Byrd), el hijo de Luisa Madrigal; Hazel (Kiara Romero), la hija del Capitán Garfio; y Max (Brendon Tremblay), el hijo del propio Maddox Hatter. Esta peculiar alianza deberá atravesar la madriguera del conejo para restablecer el equilibrio mágico antes de que sea demasiado tarde.

Cómo ver la quinta entrega del universo Descendientes en la plataforma

Bajo la dirección de Kimmy Gatewood y con un guion a cargo de Tamara Chestna, Dan Frey y Ru Sommer, la película ofrece una propuesta visual repleta de coreografías, cuadros musicales e impactantes efectos visuales. Con una duración aproximada de 95 minutos y una banda sonora oficial que también se encuentra disponible en las principales plataformas musicales, la cinta se posiciona como una de las tendencias de reproducción más destacadas dentro del servicio de entretenimiento.

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Todos los suscriptores de Disney+ ya pueden acceder al largometraje directamente desde el catálogo principal de la plataforma de streaming, ingresando al perfil de la franquicia. Además, para aquellos espectadores que deseen hacer un repaso previo o revivir las aventuras originales de la saga, el servicio cuenta con todas las películas anteriores disponibles para ver en cualquier momento y desde cualquier dispositivo compatible.

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