Día del Niño: 4 recetas fáciles para cocinar con tus hijos y pasar tiempo en familia

El próximo domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, una fecha que los padres aprovechan para pasar tiempo de calidad con sus hijos. Una actividad que no solo les permitirá crear anécdotas con ellos, sino que también incentivará su creatividad y aprendizaje, es la cocina, y existen muchas recetas fáciles que pueden realizar juntos.

Compartir la cocina con los hijos también es una oportunidad para que aprendan acerca de la importancia de la nutrición y del mantenimiento de hábitos saludables. Estas recetas les permitirán conocer y probar distintos alimentos, estar enfocados y mantenerse alejados de las pantallas y la tecnología por un rato.

¿Qué ver en el cine y el teatro? Estas son las películas y espectáculos en cartelera para los más chicos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Recetas fáciles para cocinar con los niños

Galletitas de queso

Esta alternativa salada resulta perfecta para reemplazar los snacks ultraprocesados del supermercado por una opción rica en calcio y fibra.

Ingredientes:

–1 taza de harina de avena (o avena tradicional procesada)

–1 taza de queso cheddar rallado (o queso duro a elección)

–3 cucharadas de manteca fría cortada en cubos

–2 a 3 cucharadas de agua fría

–1 pizca de sal

A un año del Decreto 562/2025: cómo se consolidó el regreso al nombre histórico de "Día del Niño"

Paso a paso:

1. Procesar la avena con el queso rallado y la manteca fría hasta obtener una textura arenosa.

2. Agregar el agua fría paulatinamente hasta formar una masa homogénea.

3. Estirar la preparación con palo de amasar sobre una superficie enharinada hasta alcanzar 3 milímetros de grosor.

4. Cortar con cortantes de formas divertidas y disponer sobre una bandeja para horno.

5. Hornear a 180 °C durante 10 a 12 minutos hasta que los bordes estén levemente dorados.

Rolls de pizza

Una variante creativa que integra verdura de manera atractiva para los niños, combinando sabor clásico y nutrientes esenciales.

Ingredientes:

–1 tapa de masa de pizza o masa casera estirada

–1/2 taza de salsa de tomate

–1 taza de queso mozzarella rallado

–1/2 taza de espinaca fresca picada bien fina

–1 cucharadita de orégano seco

Qué hacer durante el Día del Niño: actividades gratuitas para chicos en el fin de semana largo, en CABA y GBA

Paso a paso:

1. Extender la masa sobre la mesada y distribuir la salsa de tomate de forma uniforme.

2. Espolvorear la espinaca picada y cubrir con el queso mozzarella y el orégano.

3. Enrollar la masa con cuidado desde uno de los extremos formando un cilindro firme.

4. Cortar rodajas de 2 centímetros de ancho con un cuchillo afilado.

5. Colocar los rolls en una fuente para horno y cocinar a 200 °C por 15 minutos.

Galletitas de azúcar

Una versión baja en azúcares refinados ideal para moldear y decorar, conservando la textura crocante tradicional.

Ingredientes:

–1 taza y media de harina de trigo

–1/2 taza de manteca a temperatura ambiente

–1/4 taza de azúcar o endulzante apto para cocción

–1 huevo

–1 cucharadita de extracto de vainilla

Regalos para el Día del Niño según la edad: ideas creativas, desde bebés hasta preadolescentes

Paso a paso:

1. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.

2. Incorporar el huevo y la vainilla, integrando bien todos los componentes.

3. Sumar la harina gradualmente hasta formar un bollo suave que no se pegue en las manos.

4. Refrigerar la masa en la heladera durante 30 minutos.

5. Estirar, cortar las figuras preferidas y hornear a 180 °C durante 8 a 10 minutos.

Budín de banana

Esta receta permite aprovechar las frutas bien maduras, obteniendo un dulzor natural sin necesidad de añadir excesiva azúcar.

Ingredientes:

–3 bananas maduras pisadas

–1/3 taza de manteca derretida o aceite neutro

–1 huevo batido

–1/4 taza de azúcar integral o mascabo

–1 taza y media de harina leudante (o harina común con polvo de hornear)

–1 pizca de canela en polvo

Especialistas alertan que prohibir las redes sociales no alcanza para proteger a niños y adolescentes

Paso a paso:

1. Pisar las bananas maduras en un recipiente hasta formar un puré homogéneo.

2. Mezclar la manteca derretida, el huevo batido y el azúcar integral.

3. Tamizar la harina junto con la canela e incorporar con movimientos envolventes.

4. Verter la mezcla en un molde para budín previamente enmantecado.

5. Cocinar en horno precalentado a 175 °C durante 40 a 45 minutos.

JSM