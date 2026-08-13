A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 13 de agosto

El dólar blue abrió este jueves 13 de agosto a un valor en el mercado de $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 13 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 13 de agosto el dólar oficial opera a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

Economía argentina: advierten por la falta de crédito y los efectos de la apertura

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 13 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.526,30 para la compra y $1.527,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 13 de agosto

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 13 de agosto

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 13 de agosto a $1.586,60 para la compra y $1.587,40 para la venta.

Pymes: empresarios advierten por una mayor contracción de la economía real

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, jueves 13 de agosto a $1.969,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este jueves 13 de agosto en $1.579,98 para la compra y $1.584,06 para la venta.

Economista: "La morosidad va a bajar por los malos motivos: las deudas pasan a ser irrecuperables"

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubica en los 464 puntos básicos este jueves 13 de agosto.