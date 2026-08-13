A cuánto cotiza el euro blue hoy, 13 de agosto

El jueves 13 de agosto de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.787,75 para la compra y $1.826,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

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A cuánto cotiza el euro oficial hoy, jueves 13 de agosto

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este 13 de agosto abrió a $1.665 para la compra y $1.765 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, jueves 13 de agosto

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.299,34 para la compra este jueves 13 de agosto como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue, hoy jueves 13 de agosto

Cómo cotiza el euro blue en los bancos de Argentina, este jueves 13 de agosto

Este jueves 13 de agosto, el euro abrió en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.690 comprador y $1.790 vendedor.

Banco Nación: $1.665 comprador y $1.765 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Banco BBVA: $1.680 comprador y $1.740 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 13 de agosto

Por su parte, el dólar blue hoy cotiza el jueves 13 de agosto en el mercado paralelo a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.