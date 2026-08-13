Luis Caputo anuncia la apertura de créditos en dólares para empresas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia una flexibilización de las normas para los préstamos en dólares que permitirá a los bancos otorgar financiamiento en moneda estadounidense a todas las empresas, incluso a aquellas que no generan ingresos en divisas.

Caputo encabeza la conferencia acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y explica que la medida apunta exclusivamente a personas jurídicas, por lo que no alcanza a personas humanas.

“Hasta ahora, los bancos, con sus depósitos en dólares, sólo podían prestarle dólares a las empresas que generaban dólares, o a las empresas que no generaban dólares pero tenían garantías de empresas que generaran dólares. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas”, señala el ministro.

Según explica Caputo, la decisión responde a criterios “macroprudenciales”, pero también a un pedido que distintos sectores productivos le vienen realizando al equipo económico en sus reuniones habituales con empresas e industrias.

Entre los principales límites, los bancos podrán destinar a estos créditos hasta el 15% de sus depósitos en dólares. También habrá mayores exigencias de capital mínimo y restricciones sobre la exposición crediticia vinculada a estas operaciones.

Caputo anticipa una mayor oferta de dólares

Uno de los puntos centrales del anuncio está relacionado con el impacto que la medida puede tener sobre el mercado cambiario.

Los créditos otorgados en dólares deberán ser liquidados en el mercado de cambios, es decir, las empresas tendrán que vender las divisas recibidas a cambio de pesos.

Caputo explicó que esta obligación busca evitar un efecto multiplicador dentro del sistema financiero, mediante el cual los dólares prestados vuelvan a convertirse en depósitos y permitan generar sucesivos nuevos créditos en moneda extranjera.

Al mismo tiempo, el Gobierno considera que esa liquidación obligatoria puede convertirse en una nueva fuente de oferta para el mercado cambiario. “Esto va a generar mayor oferta de dólares en el mercado, algo que no estaba considerado hoy por el mercado”, afirmó Caputo.

El ministro estimó que la nueva oferta puede ubicarse entre US$ 3.000 millones y US$ 6.000 millones, aunque sostiene que podría escalar incluso hasta US$ 10.000 millones adicionales a medida que siga creciendo el mercado de financiamiento en moneda extranjera.

El Gobierno busca bajar las tasas en pesos

Caputo también vinculó la decisión con el elevado costo que todavía enfrenta el financiamiento en moneda local. Según señaló, las tasas en pesos continúan en niveles altos y complican la rentabilidad de distintos proyectos productivos. Como ejemplo, mencionó que algunas pymes pueden enfrentarse a costos de financiamiento del 80%, 90% o incluso 100% anual en pesos.

La apertura de una alternativa en dólares, sostuvo, puede introducir una mayor competencia entre monedas y terminar generando presión a la baja sobre las tasas en pesos. “Ahora, teniendo la posibilidad de que haya una tasa en dólares, es probable entonces que esto también haga que la tasa en pesos sea más baja”, planteó.

Entre los sectores que venían reclamando una ampliación de este tipo de financiamiento, Caputo mencionó particularmente a la construcción y la industria automotriz, además de otras actividades productivas.

En el caso de la construcción, remarcó que se trata de un sector que comercializa buena parte de sus activos en dólares y que, al mismo tiempo, tiene un fuerte impacto sobre la generación de empleo.

Los dólares “del colchón”, otra pieza de la estrategia

El ministro también relacionó la medida con la Ley de Inocencia Fiscal y con la intención del Gobierno de incentivar que una parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero ingrese a los bancos.

La lógica que expone Caputo es que, si las entidades cuentan con una mayor demanda de dólares por parte de empresas que buscan financiamiento, también podrán ofrecer mejores tasas a quienes depositen sus ahorros en esa moneda.

“Si ustedes sacan sus dólares debajo del colchón y van a un banco, y el banco, porque no tiene capacidad prestable en dólares, les ofrece una tasa de 1% al año por un plazo fijo, probablemente cualquier persona humana va a estar menos tentada a sacar los dólares del colchón que si el banco puede pagarle 4%, 5% o 6%”, señaló.

“Esos dólares, si van al sistema financiero, los bancos los pueden estar prestando ahora a empresas, a una tasa que puede hacer que esas empresas tengan entonces un negocio mucho más rentable, puedan generar empleo y entonces se da una dinámica como la que nosotros estamos queriendo lograr”, afirmó.

Los depósitos en dólares alcanzaron niveles récord

Durante la presentación, Caputo destacó además el crecimiento que registran los depósitos y préstamos en dólares desde el inicio de la actual gestión.

Según los números que presentó el ministro, los depósitos en moneda estadounidense pasan de alrededor de US$ 14.000 millones a US$ 40.300 millones, un nivel que calificó como récord.

Al mismo tiempo, los préstamos en dólares aumentaron desde aproximadamente US$ 3.700 millones hasta US$ 24.700 millones.

De esta manera, el crédito en moneda estadounidense, que representaba cerca del 26% de los depósitos al comienzo de la gestión, alcanza actualmente alrededor del 61%.

Caputo recordó que los bancos deben mantener un encaje del 25% sobre los depósitos en dólares. Por lo tanto, calcula que actualmente podrían prestar hasta aproximadamente US$ 30.500 millones.

Frente a los US$ 24.700 millones ya otorgados, el sistema financiero mantiene una capacidad adicional cercana a US$ 5.800 millones para ampliar los créditos en moneda estadounidense.

El ministro sostuvo que ese margen puede seguir creciendo en caso de que la Ley de Inocencia Fiscal y las mejores tasas de los depósitos incentiven el ingreso de más dólares al sistema.

Desde el equipo económico consideran que la flexibilización permitirá ampliar el crédito, reducir el costo del financiamiento, aumentar la inversión y generar más empleo, mientras que la liquidación de los préstamos en el mercado cambiario incorporará una nueva fuente de oferta de divisas.

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