Este domingo 16 de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, fecha en la que muchos familiares aprovechan para pasar tiempo con sus hijos y darles presentes. A pocos días de la esperada fecha, las entidades bancarias ofrecen distintos descuentos y planes de cuotas especiales para ahorrar en el regalo.

El Día del Niño se estableció para celebrarse el tercer domingo de agosto como iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De esta manera, se promueven los derechos de la infancia y se busca impulsar a los más pequeños de la casa a realizar actividades para su bienestar.

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Todos los descuentos y cuotas para el Día del Niño 2026

Banco Provincia

El próximo viernes 14 y sábado 15 de agosto, los clientes del Banco Provincia podrán acceder a un 20% de descuento y 4 a 6 cuotas sin interés en distintos comercios bonaerenses. Por otro lado, al abonar con la tarjeta Visa Crédito desde Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad, obtendrán un 10% de ahorro adicional.

Al abonar con la tarjeta Visa Crédito desde Cuenta DNI, la billetera virtual de la entidad, obtendrán un 10% de ahorro adicional.

Los rubros en los que se podrán aprovechar estos beneficios están vinculados al universo infantil y familiar. Entre ellos se encuentran jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías, indumentaria y más locales.

Banco Ciudad

Hasta hoy, miércoles 12 de agosto, los usuarios del Banco Ciudad podrán acceder a un 20% de descuento en las principales jugueterías del país, como El Mundo del Juguete, Cebra, City Kids, Carrusel, Giro Didáctico y Compañía del Juguete, entre otras. El tope de reintegro es de $10.000 por cliente y podrán abonar con hasta 10 cuotas sin interés.

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Por otro lado, también estará disponible el pago de hasta 9 cuotas sin interés al comprar juguetes y rodados en Coto con tarjetas Visa del Ciudad. Asimismo, en Tienda Ciudad, el marketplace propio de la entidad, se podrán acceder a hasta 24 cuotas sin interés en juguetes, bicicletas, accesorios para gaming y juegos para consolas.

Banco Macro

Entre el jueves 6 y el sábado 8 de agosto, el Banco Macro ofreció una variedad de descuentos y cuotas sin interés en los rubros de juguetería, librería, shoppings, indumentaria y calzado infantil. Sin embargo, para el domingo 16 de agosto, se ofrecerá un beneficio especial en cines y locales gastronómicos.

El Banco Macro ofreció una variedad de descuentos y cuotas sin interés en los rubros de juguetería, librería, shoppings, indumentaria y calzado infantil.

El beneficio se trata de un 10% de ahorro con un tope de reintegro de $10.000 para los clientes de la entidad. No obstante, quienes tengan tarjetas Preferenciales obtendrán un 20% de descuento con tope de $20.000, mientras que los usuarios de las Selectas recibirán un descuento del 30% con tope de $30.000.

Banco Supervielle

En la Tienda Supervielle de Mercado Libre, los usuarios del banco Supervielle podrán comprar con 12 cuotas hasta mañana, 13 de agosto. Por otro lado, hasta el mismo 16, habrá 9 cuotas en jugueterías y librerías adheridas, mientras que hasta hoy tendrán 12 cuotas disponibles en la compra de juguetes y rodados en Coto.

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Además, hasta el 31 de agosto, los clientes de la entidad tendrán 6 cuotas para utilizar en la compra de artículos gamer y hasta 12 cuotas en las sucursales de los comercios de tecnología Gandic y Bidcom.

JSM