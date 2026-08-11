El próximo domingo 16 de agosto se celebrará el Día del Niño y las familias argentinas proyectan un gasto promedio de $57.500 por regalo, en un escenario en el que los juguetes recuperaron terreno entre las compras de los adultos, mientras que los chicos muestran una creciente preferencia por los videojuegos, la tecnología y las experiencias.

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Los datos surgen de un relevamiento realizado por Focus Market sobre 3.003 casos de diferentes grupos etarios de todo el país, que analizó las preferencias de compra, los canales utilizados, precios y promociones de cara a la celebración.

La cifra prevista para este año implica además un aumento nominal de alrededor del 16% respecto de los $49.500 estimados para el Día del Niño de 2025.

Entre los rubros elegidos por quienes compran los regalos, los juguetes recuperaron el primer puesto, con el 31%, después de que el año pasado la indumentaria encabezara el ranking. En segundo lugar aparecen los libros didácticos, con el 21%, seguidos por los artículos deportivos (16%), la indumentaria (12%), informática (8%), rodados como bicicletas y triciclos (6%) y calzado (3%).

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que se observa un cambio en las prioridades de los consumidores. Según señaló, las familias buscan combinar el valor del regalo con factores como la utilidad, la educación y la durabilidad.

En ese sentido, consideró que el crecimiento de los libros puede estar asociado a una mayor valoración de los productos culturales y educativos, mientras que el avance de los artículos e indumentaria deportiva se vincula con la actividad física y los nuevos hábitos de consumo.

Qué quieren recibir los chicos

El panorama cambia cuando se consulta qué elegirían los propios niños. Allí, los videojuegos se ubican en el primer puesto, con el 24% de las preferencias, por encima de los parques de diversiones (20%) y los juguetes tradicionales (18%).

Más atrás aparecen los viajes cortos, con el 14%; tecnología, con el 10%; cine, con el 7%; restaurantes, con el 4%; y teatro, con el 3%.

Para Di Pace, los resultados muestran que el regalo dejó de estar relacionado exclusivamente con la compra de un bien físico y que las experiencias ganaron espacio.

“Los chicos también priorizan experiencias, entretenimiento y tecnología, mientras que las familias evalúan el costo, la duración y el valor que genera cada alternativa”, explicó el economista.

Así, mientras el videojuego concentra el componente tecnológico y de entretenimiento, los parques de diversiones representan una experiencia compartida y los viajes cortos incorporan la idea de regalar un momento para recordar.

Dónde comprarán los argentinos los regalos

Pese al crecimiento sostenido del comercio electrónico durante los últimos años, la compra presencial se mantiene como la principal opción para este Día del Niño.

Los centros comerciales a cielo abierto concentran el 31% de las preferencias, mientras que el comercio electrónico queda muy cerca, con el 28%. Le siguen los shoppings, con el 20%; supermercados, con el 12%; y outlets, con el 9%.

Dentro de las operaciones online, los marketplaces concentran el 42%, seguidos por los sitios web de los comercios (27%), Instagram (20%), otros canales (7%) y Facebook (4%).

Qué pasa con los precios de los regalos

En materia de precios, Focus Market señaló que la evolución promedio de los productos relevados se encuentra por debajo de la inflación, algo que Di Pace atribuyó a una mayor competencia entre comercios y a consumidores más racionales al momento de concretar sus compras.

Sin embargo, existen excepciones. Los artículos asociados a franquicias, personajes populares y marcas con elevada demanda pueden registrar incrementos mayores, especialmente a medida que se acerca la fecha y comienza a reducirse el stock.

La consultora puso como ejemplo a los juguetes vinculados con El Hombre Araña, que registraron un incremento del 62% respecto del relevamiento de 2025, una variación que atribuyó al aumento de la demanda del personaje y a las condiciones de disponibilidad de los productos.

El relevamiento también destacó el creciente peso de los videojuegos en el presupuesto familiar: entre los títulos pagos más demandados, los valores pueden ubicarse en torno a los US$60 a US$70, dependiendo del juego.

FN/MSS