El Gobierno priorizó bajar la inflación y ahora enfrenta el costo sobre la actividad

Gastón Alonso, economista, analizó el escenario económico argentino en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, y sostuvo que el Gobierno logró una victoria de corto plazo contra la inflación, aunque enfrenta un fuerte desafío para recuperar la actividad.

Para Alonso, la reducción de la inflación constituye uno de los principales logros de la gestión, aunque el nivel actual todavía está lejos de ser bajo. El economista también puso el foco en el impacto de las tasas de interés, el tipo de cambio y la política fiscal sobre la producción, el empleo y el crédito.

Inflación: una batalla ganada, pero de largo plazo

Para Alonso, el programa económico del Gobierno ya entró en una etapa de resultados más definidos. "Ya llegamos al modelo total, está funcionando el modelo económico actual", afirmó, al analizar la evolución de la inflación y la actividad durante los últimos años.

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El economista consideró que la reducción de la inflación constituye uno de los principales logros de la gestión. "La batalla está ganada para mí desde el punto de vista de que va a llegar con una inflación anual la más baja de los últimos tres gobiernos", señaló.

Sin embargo, advirtió que eso no significa que el problema esté resuelto: "30% no es una inflación baja, pero cuando uno mira hacia atrás sí es baja".

Respecto de los próximos meses, Alonso proyectó una continuidad en la desaceleración: "Probablemente yo creo que el mes que viene va a volver a bajar, porque julio es estacionalmente alto en inflación". De todos modos, remarcó que alcanzar niveles de inflación propios de economías estables demandará tiempo.

Dólar, tasas y el costo sobre la actividad

El principal dilema, según el economista, aparece al observar el vínculo entre estabilidad de precios y crecimiento. "Ahí hay un trade-off, una balanza que el Gobierno dijo: entre actividad y precios, ¿qué elijo? Elijo precios", explicó.

En ese sentido, cuestionó el nivel del tipo de cambio real y su impacto sobre los sectores productivos. "Ha utilizado muchas herramientas para contener el tipo de cambio en un nivel que hace muy difícil el ejercicio de la producción interna", sostuvo, y agregó: "Particularmente la industria y la construcción con este nivel de tipo de cambio real, se complican mucho".

Alonso también vinculó la política de tasas con el aumento de la morosidad. "No es un tema entre privados, hay varios factores para ver eso, sobre todo la tasa de interés", afirmó. Según su análisis, el encarecimiento del crédito terminó afectando a familias y empresas y contribuyó a una situación que definió como "récord de morosidad, por lo menos en los últimos 20 años".

Finalmente, destacó la importancia de sostener el equilibrio fiscal, aunque señaló sus límites en un contexto de bajo dinamismo económico: "Si vos estás en un contexto recesivo no tenés la herramienta" para aplicar una política fiscal contracíclica. Así, el desafío para el Gobierno será sostener la desinflación sin profundizar las dificultades que enfrentan la producción y el empleo.