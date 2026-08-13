La inflación de España llegó al 3,6% y alcanzó su peor nivel desde mayo de 2024

La inflación en España volvió a generar preocupación luego de que el índice interanual alcanzara el 3,6% en julio, su nivel más alto desde mayo de 2024. El dato estuvo impulsado principalmente por el aumento de los combustibles y la electricidad, en un contexto en el que las consecuencias de los conflictos bélicos sobre la energía vuelven a sentirse en Europa.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el corresponsal Marcelo Molina explicó que el dato debe analizarse en términos interanuales y destacó que la cifra resulta elevada para los niveles considerados habituales en España. Como contracara, la canasta básica alimentaria registró un incremento interanual del 1,6%.

La inflación volvió a presionar sobre los hogares

El aumento de los precios estuvo marcado por el comportamiento de la energía y los combustibles. Molina señaló que el incremento de la electricidad y los carburantes tuvo una incidencia importante sobre el índice, a lo que se sumó el retiro de algunos beneficios fiscales aplicados por el Gobierno.

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Según explicó, esas medidas comenzaron a ser parcialmente restituidas, aunque en el caso de los combustibles el beneficio alcanzó al diésel y no a la gasolina. El impacto de los precios energéticos también se traslada rápidamente a otros sectores de la economía. "El 3,6 realmente es un tema que preocupa y mucho", sostuvo Molina al referirse al registro de julio.

El corresponsal remarcó que la cifra se encuentra por encima de los niveles considerados tolerables en España, donde habitualmente se espera una inflación cercana al 1,5%. También recordó que períodos anteriores con registros elevados estuvieron vinculados con el impacto económico de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La Bolsa española alcanza niveles récord

El dato de inflación contrasta con el desempeño de los mercados financieros españoles. La Bolsa del país atraviesa un momento positivo y se encuentra en niveles récord dentro de Europa, impulsada por el buen desempeño de sectores como el bancario y el energético.

Molina destacó también el comportamiento de grandes empresas españolas, entre ellas Inditex, una de las compañías más importantes del país. En este contexto, la economía mantiene un ritmo de crecimiento que la ubica entre las de mejor desempeño europeo.

"La macroeconomía española funciona muy bien", señaló el corresponsal al explicar el contraste entre los indicadores empresariales y la situación de los hogares.

La paradoja entre el crecimiento y los salarios

El buen desempeño de las empresas y de la Bolsa convive, sin embargo, con una situación menos favorable para los trabajadores. Los salarios españoles se encuentran en la mitad de la tabla europea, pese a que el país lidera actualmente varios indicadores de crecimiento empresarial.

La diferencia genera una paradoja: mientras las compañías muestran resultados positivos y los mercados financieros alcanzan máximos, los ingresos de los trabajadores no ocupan una posición equivalente dentro de Europa.

Molina destacó que esta situación debe analizarse además junto con el costo de vida, que determina cuánto pueden consumir y ahorrar los hogares con sus ingresos.

El impacto de la energía y las guerras sobre la economía

El corresponsal también vinculó la evolución de los precios con las consecuencias de los conflictos internacionales. España y otros países europeos dependen de los mercados energéticos y cualquier alteración en el suministro puede trasladarse rápidamente a los costos internos.

El efecto no se limita a la electricidad o los combustibles. El aumento de la energía repercute sobre el transporte, las comunicaciones y otros costos, generando una cadena de incrementos que termina impactando sobre los consumidores.

"El transporte, el transporte, las comunicaciones, entonces aumenta todo enseguida", explicó Molina al describir cómo los cambios en los costos energéticos terminan trasladándose al resto de la economía.