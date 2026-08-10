Crisis agropecuaria en Francia: cae 35% la producción de maíz y aumenta el costo del combustible

La situación del sector agropecuario en Francia atraviesa un escenario complejo, marcado por una caída de la producción y el aumento de los costos que afrontan los productores. En diálogo con +Perfil, Juan Luis Francia señaló que uno de los principales problemas está relacionado con el maíz, cuya producción podría caer un 35 por ciento este año y retroceder a niveles similares a los de 1980.

El impacto también alcanza a los productos lácteos, quesos, cereales y la producción frutihortícola. A este escenario se suma el encarecimiento de los combustibles, un factor que afecta directamente a la maquinaria agrícola y genera diferencias importantes entre Francia, España, Estados Unidos y Brasil.

El combustible, otro problema para los productores

La actividad agrícola depende fuertemente del combustible para tractores y maquinaria, por lo que el aumento de los costos energéticos impacta de manera directa sobre los productores. Juan Luis vinculó la suba con la situación internacional y las consecuencias de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

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“Como si fuera poco, el tema del aumento del costo de la energía. Sabemos que los tractores, la maquinaria agrícola también funcionan con combustible fósil”, sostuvo.

El entrevistado también remarcó que el precio del diésel en Francia presenta fuertes fluctuaciones. Según relató, el litro puede encontrarse desde valores cercanos a 1,20 o 1,30 euros hasta superar los 2 euros y llegar a 2,50.

“Podés encontrarlo en 2,20, en 2,30, 2,40 o 2,50, dependiendo incluso más también”, explicó.

España: precios más estables, pero también en aumento

En España, Marcelo Molina señaló que la gasolina ronda entre 1,70 y 1,80 euros por litro, mientras que el diésel se ubica cerca de los 1,90 euros. Los valores, de todos modos, aumentaron respecto de meses anteriores.

“Hace unos meses estaba más o menos 1,50, para que tengas una idea”, recordó Molina.

Estados Unidos: un combustible más barato que en Europa

La comparación también alcanzó a Estados Unidos, donde Norman Powell explicó que el precio de referencia es el galón, equivalente a casi cuatro litros. Según indicó, ronda los 3,80 dólares y puede alcanzar los 4 dólares, mientras que en California llega hasta los 6 dólares.

“El galón está alrededor de los 3 dólares 80 centavos, en algunos casos 4 dólares, en California puede llegar hasta 6 dólares el galón”, detalló Powell.

Néstor Sclauzero destacó que, pese a las diferencias de medición, el combustible continúa siendo más económico en Estados Unidos que en Europa.

Brasil apuesta también por el etanol

En Brasil, Pablo de la Fuente indicó que la nafta cuesta aproximadamente 1,20 dólares por litro. El país, además, cuenta con el etanol como alternativa vinculada a la producción de biocombustibles.

“Lo que tenemos acá como alternativa es el alcohol, el etanol que sale 80 centavos de dólar”, explicó De la Fuente.

Un escenario de presión para el sector agropecuario

La caída de la producción agrícola y el aumento de los costos energéticos generan presión sobre el sector, particularmente en Europa. El impacto alcanza al maíz, los cereales, los lácteos, los quesos y la producción frutihortícola.

Al mismo tiempo, el encarecimiento de los combustibles repercute en toda la cadena productiva, desde el uso de maquinaria hasta el transporte y la comercialización de alimentos. Las diferencias entre países muestran distintos niveles de presión: Francia enfrenta fuertes oscilaciones, España registra valores superiores a los de meses atrás, Estados Unidos mantiene precios comparativamente más bajos y Brasil cuenta con el etanol como alternativa.