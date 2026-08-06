El Niño en América Latina: científicos pronostican sequías históricas, lluvias extremas y graves impacto económicos

El Océano Pacífico registra un calentamiento anómalo de sus aguas ecuatoriales que encendió las alarmas de la comunidad científica internacional este mes, tras confirmarse los primeros indicadores del desarrollo de un fenómeno de "Super El Niño". El término acuñado por la comunidad científica describe una intensificación de la fase cálida del patrón climático.

Según los analistas internacionales, la magnitud del evento amenaza con desatar perturbaciones meteorológicas extremas en América Latina durante los próximos meses, con un alcance potencial no visto en décadas.

El eclipse solar total y lluvia de perseidas coincidirán el próximo miércoles 12 de agosto

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A diferencia de las fluctuaciones convencionales que ocurren cada dos a siete años, las mediciones actuales muestran una anomalía térmica pronunciada. Esta situación eleva la probabilidad de desencadenar catástrofes ambientales de gran escala.

Los especialistas destacan que la mayor temperatura marina amplificará de manera radical los denominados "efectos canónicos" de este evento. El comportamiento atmosférico alterará el régimen de lluvias en todo el continente, generando escasez hídrica severa en determinadas áreas geográficas y precipitaciones torrenciales en otras.

En el hemisferio norte, los modelos matemáticos prevén período persistente de déficit hídricos. Esta situación se extenderá con especial severidad hacia la cuenca del Amazonas, donde se pronostica una sequía histórica.

Sequías

Por el contrario, la franja costera de Sudamérica sufrirá lluvias desmedidas e inundaciones repentinas. El escenario afectará los valles productivos y las infraestructuras urbanas, lo que aumentará el riesgo de deslizamiento de tierras.

La alteración de las corrientes oceánicas causará además un impacto directo en el ecosistema marino, particularmente frente a las costas de Perú y Ecuador. Según los datos publicados por las fuentes internacionales, el incremento de la temperatura del agua desplazará especies clave, afectará la actividad pesquera regional y reducirá la producción de alimentos frente a la pérdida de rendimientos en cultivos esenciales.

Por último, la variabilidad climática disparará olas de calor extremo, calificadas por los meteorólogos como el evento letal más subestimado. Las temperaturas elevadas generarán una demanda energética desmedida en los centros urbanos y estrés hídrico extremo, lo que pondrá a prueba la infraestructura eléctrica.