El Niño en Argentina: cómo afectará las lluvias y temperaturas hasta octubre

El cierre de la estación invernal en Argentina estará fuertemente atravesado por la evolución de las variaciones oceánicas en el Pacífico ecuatorial. Según las proyecciones analizadas por la plataforma especializada Meteored Argentina, la consolidación del fenómeno El Niño alterará los patrones habituales de humedad y circulación atmosférica, imponiendo condiciones poco comunes para la recta final hacia la primavera.

Durante el trimestre comprendido entre agosto y octubre, las estadísticas climatológicas elaboradas por los organismos de monitoreo anticipan que las temperaturas medias se ubicarán por encima de los parámetros normales en la mayor parte del territorio nacional. Este comportamiento será especialmente marcado en las provincias del Norte argentino y la región del Litoral, donde se prevén irrupciones de aire cálido de forma prematura.

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En el área central del país, que abarca a la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, los registros térmicos mostrarán fluctuaciones moderadas, manteniendo una tendencia neutra a levemente superior a los promedios históricos.

Pese a que la presencia de ingresos de aire polar no se descarta de manera definitiva durante las próximas semanas, la frecuencia de las heladas severas tenderá a disminuir sensiblemente en comparación con inviernos anteriores.

La distribución de las precipitaciones exhibirá una marcada asimetría regional a lo largo de los próximos meses. Conforme al informe publicado por Meteored Argentina, las cuencas del Río de la Plata y los ríos Paraná y Uruguay registrarán un incremento sostenido en la frecuencia e intensidad de los eventos de lluvia, consolidando un escenario idóneo para la recuperación de las reservas hídricas en los suelos agrícolas.

La consolidación del fenómeno El Niño alterará los patrones habituales de humedad y circulación atmosférica

Por el contrario, la franja cordillerana y sectores del noroeste patagónico mantendrán un déficit pluviométrico relativo. El aporte de nieve en la Cordillera de los Andes continuará acotado a pulsos muy específicos, lo que proyecta un flujo de deshielo moderado de cara al inicio de la temporada estival.

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El comportamiento del indicador ENOS (El Niño-Oscilación del Sur) actúa como el principal motor de esta variabilidad atmosférica regional. La constante transferencia de calor desde el océano hacia la atmósfera favorece el transporte de masas de aire húmedo provenientes del Atlántico tropical y del Amazonas hacia el centro y este del territorio argentino.

Este flujo constante de humedad incrementará la probabilidad de desarrollos de tormentas de variada intensidad sobre el centro-este bonaerense, Entre Ríos y Corrientes. En estas zonas, los acumulados trimestrales podrían superar holgadamente los valores medios históricos de la serie de referencia climática.

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En materia de planificación agraria, el escenario resulta favorable para el arranque de la siembra fina y la preparación de los lotes destinados a los cultivos de cosecha gruesa. De acuerdo con las estimaciones técnicas citadas por Meteored Argentina, la recarga de los perfiles profundos de suelo mitiga los efectos residuales de la sequía de campañas previas en el núcleo productivo pampeano.

No obstante, la dinámica atmosférica de transición hacia la primavera impondrá contrastes térmicos bruscos. El paso de frentes fríos aislados generará amplitudes térmicas marcadas, posibilitando jornadas con ambiente templado seguidas de descensos repentinos de la temperatura en el término de pocas horas.

Hacia el mes de octubre, el asentamiento definitivo de la circulación estacional afianzará el patrón característico de El Niño en el Cono Sur. Las autoridades meteorológicas recomiendan mantener el seguimiento de las alertas tempranas a escala local para prever contingencias asociadas a eventos severos de precipitación en zonas urbanas y rurales.