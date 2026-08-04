Comunicado oficial de la OMM: “El Niño alcanzará una fuerza no vista en años”

El escenario climático global enfrenta un punto de inflexión decisivo. A través de un informe oficial, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que “El Niño alcanzará una fuerza no vista en años”. De acuerdo con las proyecciones estacionales del organismo internacional, las anomalías de temperatura en la superficie del mar en las regiones de monitoreo clave podrían superar los 2,9 °C.

El sobrecalentamiento del Pacífico ecuatorial central y oriental, combinado con un océano Atlántico tropical excepcionalmente cálido, modificará la circulación atmosférica global a una escala que no se registraba en el pasado reciente.

Francia registró el mes más caluroso desde 1900: récords de temperatura y severa sequía

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ante la inminente evolución del fenómeno climático las máximas autoridades de la OMM reiteraron el llamado a la acción rápida y la mitigación de riesgos en comunidades vulnerables.

Comunicado de la OMM: “El Niño alcanzará una fuerza no vista en años”

El potente evento climático amenaza con alterar drásticamente los patrones meteorológicos de todo el planeta, intensificando sequías, olas de calor y tormentas severas.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, señaló que los datos proporcionados por las redes meteorológicas deben convertirse en medidas preventivas operativas y enfatizó que “la información brindada debe servir como una herramienta clave para que los gobiernos, organismos humanitarios y comunidades vulnerables adopten medidas preventivas de manera inmediata, preparándose antes de que los devastadores impactos materiales y humanos se concreten”.

El fuego devora Francia: decenas de miles de evacuados y paraísos turísticos en cenizas

El documento divulgado de la Organización Meteorológica Mundial anticipa que la combinación del calentamiento de El Niño con las tendencias sostenidas del cambio climático global mantendrá las temperaturas continentales muy por encima de los promedios históricos en casi todo el planeta.

El Niño: Iniciativa ‘Alertas Tempranas para Todos’ de la OMM

El Niño/La Niña Hoy y el Boletín sobre el clima estacional mundial, elaborados por la OMM en el marco de la iniciativa ‘Alertas Tempranas para Todos’, se basan en los pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a Largo Plazo del organismo de las Naciones Unidas, y los datos que contienen están a disposición de los Gobiernos, los organismos humanitarios y las instancias decisorias para que puedan adoptar medidas de preparación y proteger vidas y medios de subsistencia.

Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo

“Los episodios de El Niño tienen repercusiones importantes en las sociedades y las economías. La comunidad de la OMM suministra predicciones estacionales exactas que han ayudado a los países a prepararse con antelación para intentar limitar los daños en sectores sensibles al clima, como el de la agricultura, los recursos hídricos y la sanidad. Las alertas tempranas de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos asociados a El Niño han salvado innumerables vidas”, explicó Celeste Saulo.

El Niño mantendrá al río Uruguay en aguas altas hasta fines de octubre advirtió el Instituto Nacional del Agua

Los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) monitorearán de cerca la situación durante los próximos meses y facilitarán proyecciones actualizadas sobre la disipación de El Niño y la posible formación de un episodio de La Niña.

La incertidumbre suele ser mayor en las predicciones realizadas con mucha antelación durante la primavera y principios de verano en el hemisferio norte.

PM/MSS