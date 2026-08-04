La basura del espacio impacta en las playas y enciende las alarmas de la industria aeroespacial

La llegada de residuos espaciales a las playas es uno de los principales problemas que afronta la industria aeroespacial actualmente. Entre 2014 y 2024, la cantidad de basura aumentó 8 veces y continúa en crecimiento, en su mayoría gracias al lanzamiento de cohetes comerciales por parte de compañías como SpaceX y Blue Origin.

Tan solo el año pasado, se lanzaron más de 300 cohetes, casi 4 veces más que en la década pasada. Por otro lado, según distintos informes aeroespaciales, en la órbita terrestre se encuentran más de 44.800 objetos catalogados y mapas de 140 millones de fragmentos de menos de un centímetro.

Astrónomos descubren la primera atmósfera en un planeta rocoso y habitable similar a la Tierra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Basura aeroespacial: del espacio exterior a las playas

La basura especial contiene todo tipo de pieza o resto que el ser humano deja en el espacio. Estos pueden ser tan grandes como un satélite inactivo y se mueven a velocidades peligrosamente altas, ya que pueden alcanzar más de 28.000 kilómetros por hora.

Según distintos informes aeroespaciales, en la órbita terrestre se encuentran más de 44.800 objetos catalogados y mapa de 140 millones de fragmentos de menos de un centímetro.

La caída de estos residuos tiene consecuencias directas para el medioambiente. Por ejemplo, en el Golfo de México se encontraron distintos fragmentos de propulsores y otros elementos que llegan a las aguas mexicanas, lo que según las organizaciones ambientales, representan una amenaza para especies marinas, pescadores y ecosistemas de alto valor ecológico.

Los ambientalistas denuncian que la presencia de basura especial en las zonas costeras pueden causar la contaminación de los mares por metales y materiales utilizados por lanzamientos. Además, debido al auge de la presencia de estos objetos, se exigen evaluaciones ambientales independientes y una mayor vigilancia en las zonas.

La NASA estudió un meteorito que revela el origen del agua en los asteroides

Otra de las razones para regular el desprendimiento de residuos en el espacio es el control de químicos en la atmósfera. Un estudio coordinado por el Instituto Leibniz de Física Atmosférica en Alemania reveló que el reingreso de un cohete Falcon 9 de SpaceX generó una nube de litio 30 veces más densa que los meteoritos que llegan a tierra.

Qué medidas se deberían tomar para mitigar la caída de basura a la tierra

Para reducir la basura espacial que arriba a las zonas costeras, es necesario tomar medidas de doble vía: prevención desde el diseño de aeronaves y limpieza de los residuos. Para ello, la Agencia Espacial Europea notificó que el sector privado y las agencias espaciales deben imponer lineamientos para todos los lanzamientos comerciales.

La sonda New Horizons de la NASA despertó tras 321 días de hibernación en los límites del Sistema Solar

Por otro lado, los expertos también recomiendan crear diseños de aeronaves con un enfoque más sostenible. La investigadora científica Eloisa Marais expresó que la comunidad científica cuenta con mejores mecanismos para evaluar el impacto ambiental de la industria especial en estudio publicado por la revista Communications Earth & Environment.

JSM / EM