La elección que puede definir al próximo candidato de la derecha contra Lula

En diálogo con +Perfil, el corresponsal desde Brasil Pablo de la Fuente analizó el escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales, con Luiz Inácio Lula da Silva como uno de los principales favoritos. Aunque la desaprobación de su gobierno supera por poco a la aprobación, la mayoría de las encuestas lo ubica actualmente como ganador de una eventual segunda vuelta.

De todos modos, el escenario todavía puede cambiar durante la campaña. De la Fuente destacó la volatilidad del electorado y el peso que tendrán los próximos meses de debate y actividad proselitista, mientras la disputa por San Pablo entre Tarcísio de Freitas y Fernando Haddad comienza a adquirir una dimensión nacional.

San Pablo, un territorio clave

Mientras la carrera presidencial comienza a tomar forma, San Pablo aparece como uno de los principales escenarios de la política brasileña. Allí se enfrentan el gobernador saliente, Tarcísio de Freitas, y Fernando Haddad, exintendente de la ciudad de San Pablo y exministro de Economía de Lula.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque se trata de una elección para gobernador y no presidencial, la disputa tiene una enorme importancia política y económica. San Pablo es el estado más grande de Brasil y concentra aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno del país.

De la Fuente comparó su peso económico con el de la provincia de Buenos Aires y destacó que, si bien San Pablo es mucho menor en superficie, presenta un PBI per cápita prácticamente equivalente al argentino.

El primer debate entre Tarcísio y Haddad se convirtió así en una señal del comienzo de una campaña que tendrá impacto más allá de las fronteras del estado.

Tarcísio, Haddad y la sucesión de Lula

La disputa por San Pablo también tiene una dimensión nacional. Hasta hace algunos meses, tanto Tarcísio como Haddad aparecían mencionados como posibles candidatos presidenciales.

En el caso de Tarcísio, su nombre había ganado fuerza dentro del espacio de la derecha debido a que Jair Bolsonaro todavía no había definido quién sería el candidato presidencial de su sector. Finalmente, Bolsonaro optó por su hijo Flávio Bolsonaro.

Según el análisis de De la Fuente, esa decisión modificó el escenario de la oposición. El voto identificado con Bolsonaro quedó concentrado en la candidatura de su hijo, mientras Tarcísio pasó a enfocarse en la renovación de su mandato en San Pablo.

“Con Flavio perdiendo, todavía hay un Flavio perdiendo y perdiendo por poco, Bolsonaro sobrevive”, explicó el corresponsal.

El resultado de San Pablo podría ser determinante para el futuro de Tarcísio. Una victoria le permitiría posicionarse como uno de los principales referentes de la oposición y convertirlo en un candidato natural para una futura elección presidencial.

La televisión abierta mantiene un peso decisivo

Uno de los elementos particulares de la política brasileña es la importancia que todavía conserva la televisión abierta. De la Fuente explicó que las principales cadenas televisivas continúan teniendo una enorme influencia sobre la campaña electoral.

“Acá las grandes cuatro o cinco canales, cinco canales abiertos son fuertes y toda la publicidad se vehicula por ahí”, señaló.

Durante los dos meses de campaña, los candidatos tendrán espacios determinados en televisión para presentar sus propuestas y disputar el voto de los electores.

La relevancia de la televisión abierta marca una diferencia respecto de otros países de la región, donde las redes sociales y las plataformas digitales han ganado un peso creciente en las campañas políticas.

Lula recupera terreno frente a Haddad

De la Fuente también analizó la evolución de las figuras de Lula y Haddad dentro del oficialismo. Según explicó, hasta hace aproximadamente seis meses existía la percepción de que Haddad podía representar una renovación dentro del Partido de los Trabajadores.

El electorado asociaba en cierta medida a Lula con Joe Biden, especialmente por la edad de ambos líderes, y existía cierto desgaste alrededor de la figura presidencial. En ese contexto, Haddad aparecía como una alternativa de renovación.

Pero esa percepción cambió.

De acuerdo con el corresponsal, Lula consiguió fortalecer su imagen a partir de una exposición pública que buscó mostrarlo activo y con vitalidad. El presidente comenzó a mostrarse haciendo ejercicio, con una imagen física renovada e incluso invitando a correr a algunos de sus visitantes.

Ese cambio habría contribuido a consolidar nuevamente su liderazgo y, al mismo tiempo, a reducir las posibilidades de Haddad como figura de renovación inmediata.

La mirada puesta en 2030

El escenario electoral actual también comienza a proyectarse hacia el futuro. Si Lula consigue ganar las elecciones de 2026, no podrá presentarse nuevamente en 2030 debido a que ya habría completado dos mandatos presidenciales.

En ese contexto, Haddad aparece nuevamente como una de las figuras que podrían disputar la sucesión del actual presidente.

De la Fuente señaló que Lula ya mencionó a Haddad como uno de los posibles candidatos para sucederlo en las elecciones de 2030.

Al mismo tiempo, una eventual victoria de Tarcísio en San Pablo podría convertirlo en uno de los principales candidatos de la derecha para esa misma elección.

Así, una particular paradoja comienza a tomar forma: dos dirigentes que hasta hace pocos meses eran mencionados como posibles candidatos presidenciales podrían terminar enfrentándose en la carrera por la sucesión de Lula dentro de cuatro años.

Una elección que puede definir el futuro político de Brasil

Aunque todavía falta camino para las elecciones, el escenario comienza a delinearse. Lula parte con ventaja en las encuestas, pero la campaña puede modificar las preferencias del electorado.

En paralelo, la elección de San Pablo tendrá una importancia que excede la gobernación del estado. Tarcísio y Haddad representan dos proyectos políticos diferentes y sus resultados pueden condicionar la futura carrera presidencial.

Mientras Lula busca consolidar su liderazgo y avanzar hacia una nueva victoria, la oposición intenta construir una alternativa capaz de superar al oficialismo. En ese proceso, San Pablo y sus protagonistas podrían convertirse en el laboratorio de la política brasileña de los próximos años.

Por ahora, la única certeza es que el escenario está abierto. Como resumió De la Fuente, “posibilidades de modificarlo hay”, en referencia a las diferencias que muestran actualmente las encuestas.