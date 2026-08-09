Milei lleva su 'batalla' con Lula al límite: retuiteó a un congresista de EE.UU. que llamó “puerco” al líder brasileño

El presidente Javier Milei volvió a cargar contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, profundizando un enfrentamiento que ya va de lo político casi a los insultos personales: este domingo compartir en sus redes sociales los ataques del congresista republicano de Estados Unidos Carlos Giménez, que en uno de sus posteos tildaba a Lula de "puerco".

Giménez es un feroz crítico habitual de Lula, y ya alguna vez Milei ha replicado sus posteos, pero el sábado a última hora, al rechazar acusaciones que Lula había hecho sobre el secretario de Estado Marco Rubio, Giménez primero señaló que el líder brasileño "cumplía ordenes de sus jefes de la dictadura castrocomunista", pero luego fue más allá y cerró "los brasileños se merecen mucho más que este puerco". Y ese fue el posteo que Milei replicó en su cuenta personal.

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Giménez calificó a Lula de “corrupto y criminal”, lo acusó de haber “destruido Brasil” y sostuvo que respalda a “todas las dictaduras comunistas del hemisferio”. Pero como decíamos, en el tramo más duro de su mensaje, afirmó: “Los brasileños se merecen mucho más que este puerco”.

La intervención de Milei se produjo después de una nueva serie de cruces entre los gobiernos de la Argentina y Brasil. En las últimas semanas, el presidente argentino endureció sus cuestionamientos contra Lula y volvió a involucrarse directamente en la política brasileña al respaldar públicamente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales rivales políticos del mandatario brasileño.

Durante su visita a San Pablo, Milei calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “corrupto”, además de cuestionar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. También llamó a los brasileños a enfrentar al socialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción de Brasil.

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El canciller de Lula también había cruzado a Milei

El nuevo mensaje del Presidente argentino se suma a una disputa que ya había alcanzado al máximo nivel diplomático. El canciller brasileño, Mauro Vieira, había cuestionado duramente las declaraciones de Milei contra Lula y las había considerado una injerencia en los asuntos internos de Brasil.

Vieira había calificado los dichos del mandatario argentino como “graves e inaceptables” y había reclamado explicaciones formales al Gobierno argentino. La reacción de Itamaraty se produjo luego de los ataques de Milei durante su visita a Brasil y marcó un nuevo escalón en el conflicto bilateral.

El Gobierno brasileño incluso convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que brindara explicaciones. La medida fue presentada como una señal del fuerte malestar generado por las declaraciones del Presidente argentino.

Lejos de retroceder, Milei mantuvo su postura. En los días posteriores volvió a defender sus cuestionamientos contra Lula y sostuvo que no tenía previsto pedir disculpas por sus declaraciones. El Gobierno argentino también respaldó al Presidente y rechazó que sus expresiones fueran motivo suficiente para modificar la relación bilateral.

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La crisis continuó escalando hasta que Brasil decidió reducir formalmente el nivel de su representación diplomática en la Argentina. Desde el 5 de agosto, la relación quedó administrada a nivel de encargados de negocios, después de que Brasil retirara a su embajador en Buenos Aires.

En paralelo, Milei siguió utilizando sus redes sociales para responder a las críticas provenientes de Brasil y para respaldar a dirigentes que enfrentan políticamente a Lula. La publicación del congresista estadounidense se inscribe en esa estrategia y vuelve a internacionalizar el enfrentamiento entre ambos presidentes.

El episodio también expone la dimensión política y electoral del conflicto. Milei manifestó abiertamente su respaldo a sectores vinculados al bolsonarismo de cara a las elecciones brasileñas, mientras Lula busca sostener su liderazgo y avanzar hacia una nueva candidatura presidencial.

Con la difusión del mensaje de Giménez, el Presidente argentino volvió a dejar en claro que mantiene el tono confrontativo hacia Lula. El cruce suma ahora a un dirigente republicano de Estados Unidos a una disputa que comenzó entre los dos mandatarios y que ya tuvo consecuencias concretas en el vínculo diplomático entre la Argentina y Brasil.