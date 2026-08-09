El embajador argentino en Brasil retorna a Buenos Aires en medio de la crisis diplomática

El embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, regresará este domingo a la Argentina en medio del conflicto diplomático entre los dos países. La embajada en Brasilia quedará temporalmente a cargo de la encargada de negocios María Emilia Cortés.

Esta salida de Raimondi se produce cuando la relación entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva atraviesa su momento más complicado. La situación llevó a que ambos embajadores dejaran sus puestos. Del lado brasileño, Julio Bitelli, luego de ser llamado a consultas por las máximas autoridades de su país, por el momento no regresará.

Fue Brasil el que tomó primero la decisión de rebajar la presencia diplomática a que la maneje su encargada de negocios tras los insultos de Milei a Lula en su reciente visita para apoyar la candidatura presidencial del candidato opositor Flavio Bolsonaro.

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El vínculo entre ambos gobiernos dista de ser el ideal. Ni Bitelli ni Raimondi resultaron expulsados fomalmente ni se les retiraron sus credenciales diplomáticas por lo que podrían volver a sus lugares si las relaciones se acercaran en los próximos días. El resultado de las elecciones presidenciales que se harán el 4 de cotubre será clave para saber cómo continuará esta situación.

“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, sostuvo el canciller de Brasil Mauro Vieira en declaraciones a Clarín. El funcionario remarcó que la relación bilateral “es muy importante” y planteó que el vínculo entre ambos países atraviesa un momento delicado, al punto de que actualmente se encuentra administrado por encargados de negocios.

Vieira, quien fuera embajador de Brasil en la Argentina entre 2004 y 2010, también rechazó las acusaciones de Milei sobre una supuesta intervención de Brasil en la política argentina. En particular, calificó de “totalmente falso” el señalamiento sobre un presunto financiamiento brasileño a la campaña presidencial de Sergio Massa.

El canciller de Brasil cuestionó las críticas de Milei contra Lula

El funcionario brasileño también se refirió a las reiteradas acusaciones de Milei y de dirigentes de La Libertad Avanza contra Lula, a quien en distintas oportunidades calificaron de “comunista”.

“Sorprende”, respondió Vieira al ser consultado sobre esa caracterización y sostuvo que el presidente brasileño nunca buscó modificar el carácter capitalista de la economía de su país. Para el canciller, esas definiciones forman parte de “la visión del presidente argentino”.

A pesar de las diferencias políticas, Vieira destacó que Brasil continúa considerando a la Argentina un socio estratégico y remarcó la importancia de mantener el intercambio comercial entre ambos países.

En ese sentido, planteó que la normalización del vínculo dependerá de que disminuyan los enfrentamientos públicos. También manifestó su expectativa de que, una vez superado el actual escenario, los embajadores de ambos países puedan regresar a sus puestos.

Milei respaldó a un congresista de EE.UU. que atacó a Lula

Mientras el canciller brasileño reclamaba públicamente un cambio de actitud al Gobierno argentino, este sábado Javier Milei volvió a marcar distancia con Lula a través de las redes sociales.

El mandatario argentino compartió un mensaje del congresista republicano estadounidense, Carlos Giménez, quien lanzó duras acusaciones contra el líder del Partido de los Trabajadores brasileño. El legislador lo calificó de “corrupto” y “criminal” y afirmó que Lula favorece a gobiernos que considera dictaduras comunistas en la región.

Giménez también cuestionó la relación de Brasil con Estados Unidos y sostuvo que Lula perjudica los vínculos entre ambos países. Su mensaje se produjo en medio de las diferencias políticas y comerciales entre Washington y Brasilia.

Milei compartió la publicación en su cuenta de X y respondió con un breve “UPs!”, en una nueva señal de respaldo a las críticas contra el presidente brasileño.