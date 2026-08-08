Tensión con Brasil: el canciller de Lula cuestionó a Milei y el Presidente volvió a respaldar sus críticas

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil volvió a quedar expuesta este sábado, luego de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, reclamara al gobierno de Javier Milei que detenga las críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otras instituciones de ese país.

“Se necesita un gesto: el de parar las agresiones”, sostuvo Vieira en declaraciones a Clarín. El funcionario remarcó que la relación bilateral “es muy importante” y planteó que el vínculo entre ambos países atraviesa un momento delicado, al punto de que actualmente se encuentra administrado por encargados de negocios.

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Vieira, que fue embajador de Brasil en la Argentina entre 2004 y 2010, también rechazó las acusaciones de Milei sobre una supuesta intervención de Brasil en la política argentina. En particular, calificó de “totalmente falso” el señalamiento sobre un presunto financiamiento brasileño a la campaña presidencial de Sergio Massa.

El canciller de Brasil cuestionó las críticas de Milei contra Lula

El funcionario brasileño también se refirió a las reiteradas acusaciones de Milei y de dirigentes de La Libertad Avanza contra Lula, a quien en distintas oportunidades calificaron de “comunista”.

“Sorprende”, respondió Vieira al ser consultado sobre esa caracterización y sostuvo que el presidente brasileño nunca buscó modificar el carácter capitalista de la economía de su país. Para el canciller, esas definiciones forman parte de “la visión del presidente argentino”.

A pesar de las diferencias políticas, Vieira destacó que Brasil continúa considerando a la Argentina un socio estratégico y remarcó la importancia de mantener el intercambio comercial entre ambos países.

En ese sentido, planteó que la normalización del vínculo dependerá de que disminuyan los enfrentamientos públicos. También manifestó su expectativa de que, una vez superado el actual escenario, los embajadores de ambos países puedan regresar a sus puestos.

Milei respaldó a un congresista de EE.UU. que atacó a Lula

Mientras el canciller brasileño reclamaba públicamente un cambio de actitud al Gobierno argentino, Javier Milei volvió a marcar distancia con Lula a través de sus redes sociales.

El presidente argentino compartió un mensaje del congresista republicano estadounidense Carlos A. Giménez, quien lanzó duras acusaciones contra el mandatario brasileño. El legislador lo calificó de “corrupto” y “criminal” y afirmó que Lula favorece a gobiernos que considera dictaduras comunistas en la región.

Giménez también cuestionó la relación de Brasil con Estados Unidos y sostuvo que Lula perjudica los vínculos entre ambos países. Su mensaje se produjo en medio de las diferencias políticas y comerciales entre Washington y Brasilia.

Milei compartió la publicación en su cuenta de X y respondió con un breve “UPs!”, en una nueva señal de respaldo a las críticas contra el presidente brasileño.

Un vínculo bilateral marcado por los cruces

La reacción del mandatario argentino llegó pocas horas después de que Vieira reclamara públicamente el fin de las “agresiones” y rechazara las acusaciones contra Brasil. Así, los últimos cruces vuelven a poner en primer plano el deterioro de la relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva.

Aunque ambos países mantienen una relación comercial estratégica, las diferencias ideológicas entre los presidentes derivaron en reiterados enfrentamientos públicos. El escenario actual se suma a una serie de cruces que complicaron el vínculo diplomático y que ahora volvieron a quedar expuestos con el intercambio de declaraciones de este sábado.

LB/AF