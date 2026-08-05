Fontevecchia con el canciller de Brasil: "Milei insultó a nuestro presidente cuatro veces en una semana"

El canciller brasileño, Mauro Vieira, dialogó con Jorge Fontevecchia, en el programa Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190).
Tras los agresivos dichos del presidente Milei hacia el jefe de Estado de Brasil, Lula Da Silva, y luego el retiro del embajador en Argentina, Vieira sostiene que "Sin respeto y educación no puede haber diálogo".
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