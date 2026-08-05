La escalada diplomática entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner en primer plano la importancia de Brasil para la economía argentina. Más allá del conflicto político entre ambos gobiernos, el país vecino continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina: concentró el 13% de las exportaciones y el 22% de las importaciones durante el primer semestre de 2026, en un período en el que el país registró un superávit comercial de u$s13.923 millones.

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Las declaraciones de Milei contra Lula y la tensión institucional que se generó entre ambos países reabrieron el debate sobre una relación bilateral que trasciende el plano político. Los datos del comercio exterior muestran que buena parte del intercambio argentino depende del vínculo con Brasil, tanto por el peso de las exportaciones como por el abastecimiento de bienes importados.

Crédito: INDEC

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), entre enero y junio las exportaciones hacia Brasil alcanzaron los u$s6.254 millones, mientras que las importaciones desde ese país sumaron u$s7.650 millones.

Esos números consolidan a Brasil como el principal destino de las ventas argentinas al exterior y como uno de los mayores proveedores del mercado local, una posición que mantiene dentro del comercio regional.

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Brasil, un socio difícil de reemplazar

Durante el primer semestre, Brasil explicó uno de cada ocho dólares exportados por la Argentina. Detrás se ubicaron Estados Unidos, China, India y Chile, aunque ninguno alcanzó la participación del mercado brasileño.

Del lado de las importaciones, el liderazgo estuvo compartido entre Brasil y China, que concentraron el 22% de las compras externas cada uno. Más atrás quedaron Estados Unidos, Paraguay y Alemania.

Ese peso específico explica por qué cualquier deterioro en la relación política entre ambos gobiernos es seguido de cerca por el sector productivo. El mercado brasileño continúa siendo un destino central para los bienes argentinos y uno de los principales orígenes de los productos que ingresan al país.

El comercio bilateral sostiene buena parte del intercambio regional

El informe del INDEC muestra que las exportaciones argentinas crecieron 24,4% interanual durante el primer semestre, hasta alcanzar los u$s49.454 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 3,9% y totalizaron u$s35.531 millones. Como resultado, el intercambio dejó un superávit comercial de u$s13.923 millones.

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Entre los principales productos exportados por la Argentina sobresalieron los aceites de petróleo crudo, el maíz, los residuos de la extracción del aceite de soja, el aceite de soja crudo y el oro. En tanto, las importaciones estuvieron encabezadas por soja, automóviles, productos inmunológicos y medicamentos.

La composición del comercio también refleja el peso de los bienes industriales. Las máquinas, instrumentos y aparatos eléctricos representaron el 25% de las importaciones, mientras que el material de transporte explicó otro 18%. Del lado exportador, los productos vegetales, los minerales, los alimentos, las grasas y aceites y los productos de origen animal concentraron la mayor parte de las ventas externas.

Una relación económica estratégica

Los datos del primer semestre muestran que Brasil continúa ocupando un lugar central dentro de la estructura comercial argentina. Su participación tanto en las exportaciones como en las importaciones lo ubica como un socio estratégico para el desempeño del comercio exterior nacional.

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En ese contexto, la tensión política entre Buenos Aires y Brasilia trasciende el plano diplomático y vuelve a poner el foco sobre una relación económica de gran peso para ambos países. Mientras el intercambio comercial mantiene a Brasil como el principal socio de la Argentina, la evolución del vínculo bilateral seguirá siendo observada de cerca por los sectores que dependen de ese mercado.

GZ