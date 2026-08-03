Los principales puertos exportadores están paralizados, afectando a 140 buques, debido a un paro por tiempo indeterminado tomada por los prácticos, los profesionales que asisten a los capitanes de los barcos en maniobras complejas o tránsitos por pasos fluviales, canales y accesos portuarios.

Éstos son necesarios porque son conocedores de las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona.

La medida de fuerza, que comenzó desde el primer minuto de este lunes 3 agosto, responde al Decreto 690/2026 del Ministerio de Transformación y Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, que desregula la actividad de prácticos y pilotos.

Según el decreto, “la reforma elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios”.

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Según la cartera de Transformación, la normativa “actualiza los criterios para la exención del uso obligatorio de prácticos y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de zona y dominio del idioma inglés, en línea con los estándares internacionales de navegación”.

Los efectos del paro

El Centro de Navegación entidad que agrupa a las agencias marítimas responsables del movimiento de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, en una carta dirigida a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYM), señaló que “la situación ha escalado al punto tal que, hasta el momento, se registran al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y/o pilotaje, lo cual se verá acrecentado con el correr de las horas por la sumatoria de otros tantos buques que están pautados a ingresar y salir próximamente del sistema de la Vía Navegable Troncal”.

Y agregaron: “Cabe sumar a lo anterior la cancelación de operaciones de buques que ya estaban pautadas para cumplirse en puertos argentinos y que han sido redireccionadas al Puerto de Montevideo y puertos de sur de Brasil, afectando negativamente a los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana y de up river, como también a los puertos de Quequén y Bahía Blanca, entre otros, produciendo pérdida de operaciones de transbordos que con tanto esfuerzo público-privado, habían sido repatriadas a la Argentina”.

LM