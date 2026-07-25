Fuerte cruce entre Federico Sturzenegger y Luis Novaresio por el precio de los libros

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el periodista Luis Novaresio protagonizaron un fuerte cruce por el proyecto del Gobierno para derogar la Ley 25.542, que regula el precio de venta de los libros en todo el país.

La discusión comenzó con una publicación de Luis Novaresio contra la derogación de la Ley del Libro. El conductor de A24 cuestionó la iniciativa oficial y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las librerías de barrio y las pequeñas editoriales.

“La crueldad al pretender hacer desaparecer librerías y editoriales independientes, en cada barrio de cada ciudad o pueblo, es un modo sofisticado de la maldad”, expresó Novaresio en su cuenta de X.

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La respuesta de Federico Sturzenegger a Luis Novaresio llegó poco después. El funcionario aseguró que se encontraba “en las antípodas” del pensamiento del periodista y puso en duda que hubiera leído el contenido de la normativa que defendía.

“Me pregunto si Luis habrá leído lo que dice la ley. Me imagino que no, porque la ley que proponemos derogar solo prohíbe que se ofrezcan descuentos sobre los libros”, planteó el ministro en una extensa publicación.

La Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, sancionada en 2001, establece que los editores, importadores o representantes deben fijar un precio uniforme de venta al público para cada libro. Ese valor tiene que respetarse en librerías independientes, grandes cadenas, supermercados y plataformas digitales. La norma contempla algunas excepciones, entre ellas descuentos de hasta el 10% durante determinadas ferias o para ventas a bibliotecas e instituciones culturales.

Alerta en la cultura: quieren derogar la Ley de Protección a la Actividad Librera

El proyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado todavía se encuentra en elaboración. La intención oficial es eliminar el precio uniforme para que los comercios puedan aplicar descuentos, promociones y otras estrategias comerciales.

Sturzenegger afirmó que en la Argentina existe una normativa que “no permite vender libros baratos” y obliga a comercializarlos a un único valor. Como ejemplo, contó que un librero quiso ofrecer durante la Feria del Libro la colección de Las crónicas de Narnia por 40.000 pesos, pero habría tenido que elevar el precio a 99.000 pesos para cumplir con la ley.

“Me pregunto en qué planeta de qué universo podría uno oponerse a que los libros lleguen más baratos a los consumidores. Me pregunto cómo puede ser que alguien piense que se defiende la cultura con libros caros e inaccesibles”, cuestionó.

Para el ministro, la discusión revela una diferencia sobre dónde debe colocarse la centralidad de las políticas públicas. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno de Javier Milei prioriza al individuo y su libertad, por lo que consideró una “obviedad” eliminar una norma que, según su interpretación, impide reducir los precios.

Sturzenegger también acusó a Novaresio de defender “la renta de un eslabón del negocio” en lugar de considerar el acceso de las familias a la lectura. Según argumentó, la competencia obligaría a las librerías a ofrecer más productos y mejores precios, sin que eso implique necesariamente su desaparición.

“En definitiva, la discrepancia es profundamente cultural. Es la diferencia entre quienes defienden a un sistema y los intereses de ese sistema, o quienes defendemos y protegemos al individuo”, concluyó el funcionario.

La respuesta de Novaresio a Sturzenegger

Tras la extensa publicación del ministro, Luis Novaresio volvió a responderle a Federico Sturzenegger y ratificó su postura a favor de la participación estatal en la protección de la actividad editorial argentina.

“A mí no me hacen falta tantos caracteres, ministro. La diferencia es cultural, es cierto. Yo sí creo en la cultura de autores y libreros argentinos apoyados por el Estado”, expresó el periodista.

Novaresio también le pidió al funcionario que reciba a representantes del sector antes de avanzar con la iniciativa. “Quizás, si invierte su precioso tiempo para responderme en recibir una vez a toda la industria del libro, se ahorra sus adjetivos nacidos de la soberbia”, agregó.

Fin del precio único: el Gobierno busca desregular la venta de libros y el sector editorial se declara en alerta

“Recuerde: usted es un servidor público, inquilino del poder. Gracias”, cerró el conductor de A24 en su réplica al ministro.

La posibilidad de derogar el sistema de precio uniforme generó el rechazo de librerías, editoriales y entidades vinculadas con la industria del libro. La Cámara Argentina del Libro y la Fundación El Libro advirtieron que la medida podría favorecer a las grandes cadenas y plataformas digitales frente a los comercios independientes.

Desde el Gobierno, en cambio, argumentan que la desregulación del precio de los libros ampliaría las opciones de los consumidores y permitiría que los distintos puntos de venta compitan mediante promociones. La discusión enfrenta así dos posiciones: una centrada en reducir los precios mediante la competencia y otra que advierte sobre una posible concentración del mercado editorial.

RG