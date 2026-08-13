Ataques a pescadores ecuatorianos cerca de Galápagos: qué se sabe de la misteriosa operación

Una serie de misteriosos ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el océano Pacífico abrió nuevos interrogantes sobre posibles operaciones encubiertas en la región. Una investigación periodística citada durante +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, señala que los episodios ocurrieron frente a Ecuador, cerca de las islas Galápagos.

En diálogo con +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell contó que el caso comenzó a ser investigado por medios estadounidenses y que el Washington Post planteó la posibilidad de una operación clandestina de la CIA. Según la información mencionada, los operativos habrían utilizado drones y embarcaciones, aunque todavía no está claro quién estuvo detrás de los ataques ni cuál era su objetivo.

La investigación sobre los ataques en el Pacífico

Los episodios ocurrieron en aguas frente a Ecuador y tuvieron como protagonistas a embarcaciones de pescadores. De acuerdo con la información incorporada al debate, algunos sobrevivientes describieron la presencia de hombres que hablaban inglés, utilizaban uniformes con parches de la bandera estadounidense y operaban con drones.

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La investigación también detectó movimientos de una aeronave de patrullaje marítimo con base en una instalación militar de El Salvador. El avión habría seguido rutas próximas a las embarcaciones antes de algunos de los ataques.

"El Washington Post dice que sería una operación clandestina de la CIA", señaló Powell al referirse a la hipótesis publicada por el diario estadounidense.

Sin embargo, la participación oficial de Estados Unidos no está confirmada. El Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos negaron haber participado en esos ataques, mientras que las autoridades de Ecuador y El Salvador no respondieron a las consultas mencionadas en la investigación.

Una operación diferente a la campaña contra el narcotráfico

Durante el segmento se planteó inicialmente si los ataques podían formar parte de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico que se desarrollan en el Caribe y el Pacífico. Powell aclaró que, según la información disponible, se trataría de acciones diferentes.

"Esta es una operación encubierta que está ocurriendo separadamente de la que está actuando en el Caribe y en el Pacífico para combatir el narcotráfico", explicó.

La diferencia resulta relevante porque Estados Unidos mantiene una creciente cooperación de seguridad con Ecuador para combatir al crimen organizado. En marzo, el presidente Daniel Noboa había anunciado operaciones conjuntas con Washington contra el narcotráfico.

La investigación sobre los ataques, sin embargo, apunta a un episodio distinto y todavía sin una explicación oficial concluyente. "No es el mismo programa", remarcó Powell.

El interrogante sobre quién está detrás de los operativos

Uno de los principales interrogantes es la identidad de quienes realizaron los ataques. Los testimonios mencionan uniformes con símbolos estadounidenses, comunicaciones en inglés y aeronaves vinculadas a instalaciones militares, pero no existe hasta el momento una identificación oficial de los responsables.

El avión observado durante las operaciones tampoco aparece en los registros del Pentágono. Según la investigación citada, la aeronave figura registrada ante la autoridad aeronáutica estadounidense a nombre de una empresa cuya dirección corresponde a un apartado postal privado.

El escenario abrió distintas hipótesis, desde una posible participación de organismos estadounidenses hasta la intervención de actores privados. Sin embargo, ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.

Un objetivo que todavía no está claro

Más allá de la identidad de los atacantes, tampoco está claro cuál era el objetivo de las operaciones contra las embarcaciones pesqueras. Durante el intercambio, se planteó si podían estar vinculadas con la lucha contra el narcotráfico, aunque la información disponible apunta a que se trataría de un programa separado.

"Eso es lo que se está tratando de averiguar", respondió Powell ante la pregunta sobre qué persigue la operación al atacar embarcaciones de pescadores.

La investigación se desarrolla además en un contexto de creciente cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador y de fuertes operativos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico. Las denuncias sobre los ataques, sin embargo, sumaron un nuevo nivel de incertidumbre sobre los límites y los responsables de esas operaciones.