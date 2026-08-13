Agua y energía: cómo distintos países enfrentan el desafío de cuidar sus recursos

El acceso y uso de recursos como el agua y la energía plantea desafíos muy diferentes según el país. Marcelo Justo, periodista desde Reino Unido; Pablo De la Fuente, periodista desde Brasil; Norman Powell, periodista desde Estados Unidos; y Marcelo Molina, periodista desde España, analizaron en diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, las distintas formas en que sus países gestionan el agua, la energía y los recursos naturales.

Los casos muestran diferencias importantes en materia de infraestructura, regulación, consumo y planificación energética. Mientras algunos países avanzaron en tecnología para reducir el uso de recursos, otros todavía enfrentan problemas de acceso, contaminación y fallas en los servicios.

Agua: regulación, consumo y problemas de infraestructura

El uso responsable del agua presenta realidades muy diferentes. En Estados Unidos, Norman Powell destacó la incorporación de tecnología para reducir el consumo: "Todos los sistemas de canillas, los sistemas de inodoros, todos están ahora regulados de manera que no consumen la cantidad de agua que consumían antes". También explicó que los nuevos dispositivos permiten mantener la presión sin desperdiciar el recurso y que las nuevas lámparas LED y los electrodomésticos eficientes reducen el consumo eléctrico.

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En Brasil, Pablo De la Fuente señaló avances, pero también enormes déficits de infraestructura. "Acá se cuida un poco más que en Argentina y todo lo que se construye nuevo es buscando cuidar el agua", sostuvo. Sin embargo, advirtió que "hay 20 millones de personas que no tienen acceso" al agua y que "hay 50% que no tienen saneamiento básico", una situación que impacta directamente sobre la salud pública.

Desde Reino Unido, Marcelo Justo puso el foco en la crisis de Thames Water y cuestionó el funcionamiento del sistema privatizado. "Está funcionando muy mal, tiene pérdidas multimillonarias, está causando contaminación en los ríos, tiene miles de denuncias", afirmó.

Según explicó, existe un creciente consenso político para recuperar un mayor control estatal del servicio, aunque "se podría requerir una inversión masiva para volver a estatizar la provisión de agua".

Energía y planificación: modelos diferentes frente al futuro

Brasil enfrenta un desafío particular: el crecimiento de las energías renovables genera momentos de exceso de electricidad. De la Fuente explicó que "la energía proviene de la hidroeléctrica" y que se suman cada vez más fuentes eólicas y solares.

Por eso, el Gobierno recibió miles de propuestas para desarrollar sistemas de almacenamiento. "Todo este sistema de baterías haría que se guardara parte de esos excesos y distribuirlos a lo largo de la noche", explicó.

En España, Marcelo Molina describió regulaciones estrictas para evitar el derroche de agua. "En España no podemos lavar el coche" en la calle, explicó, y advirtió que utilizar una manguera en la vía pública resulta imposible. "Primero por el tema del derroche de agua, después si usás detergente, por el tema de contaminación", detalló.

Justo remarcó que en Reino Unido existe una fuerte conciencia ambiental, pero que persisten problemas estructurales. "Hay una especie de respeto a la cosa pública", afirmó, aunque la contaminación de los ríos provocó protestas y dejó a la empresa de agua al borde de la quiebra.

El contraste entre los modelos llevó a Justo a destacar que "problemas hay en todos lados", mientras que Molina aportó el ejemplo de España como muestra de cómo las restricciones al consumo pueden formar parte de la vida cotidiana.

En Brasil, además, los problemas eléctricos persisten pese al desarrollo renovable. De la Fuente señaló que durante los temporales hay sectores que pueden permanecer "sin luz" durante cinco a diez días, especialmente por la caída de árboles y los daños en la infraestructura.