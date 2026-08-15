Descubrieron la primera “estrella agujero negro” del universo: qué es

Un equipo internacional de científicos halló una "estrella agujero negro", un tipo de objeto astronómico antes desconocido que podría ayudar a resolver el misterio de unos extraños puntos rojos observados en el universo primitivo.

El estudio, publicado en la revista Nature, describe una estructura que fue detectada gracias al telescopio espacial James Webb (JWST) de la NASA y tiene una edad estimada de 660 millones de años después del Big Bang.

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Qué es una "estrella agujero negro"

Aunque parece una estrella del tamaño del sistema solar, la "estrella agujero negro" es probablemente un agujero negro central envuelto en una densa nube de gas, según publica NA.

Dicha estructura produce 100 mil millones de veces más energía que cualquier estrella, con una potencia similar a la de un agujero negro.

El objeto fue bautizado como MoM-BH*-1. Las siglas BH y el asterisco hacen referencia a 'black hole star', y el número uno significa que hay más de una.

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Qué son los puntos rojos

Desde 2022, el JWST observó en el universo primitivo numerosos objetos cósmicos muy brillantes a los que los científicos llamaron "pequeños puntos rojos", cuya naturaleza exacta es uno de los temas más debatidos por la comunidad científica, explicaron desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Ahora, en una de esas imágenes apareció un nuevo punto rojo, esta vez más grande y luminoso que los demás, lo que permitió estudiar con mayor detalle algunas de sus características.

"Cuando vemos algo muy rojo en el universo, solemos asumir que está rodeado de polvo, como hollín o ceniza", explicó Robert Simcoe, coautor del estudio e investigador del MIT.

Asimismo, al examinar detenidamente sus datos, descubrieron que en ciertas longitudes de onda la luz del objeto simplemente desaparecía, algo que sugería que no es el polvo lo que hace que se vea rojo, sino el gas de hidrógeno y, aunque esto explica el color, no se sabía cómo emitía semejante cantidad de energía.

De esta manera, los autores determinaron que el escenario más probable era que el objeto estuviera alimentado por un agujero negro central rodeado por un capullo de gas que lo hace parecerse a una estrella.

Fuente: NA.