Sin fondos, la UTN frenó las clases en Corrientes: el Municipio dice que se solucionó, pero los alumnos lo niegan

Una fuerte incertidumbre se generó en la localidad correntina de Ituzaingó tras la difusión de un comunicado que confirmaba la suspensión del segundo cuatrimestre en las tecnicaturas dictadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), dependiente de la Facultad Regional Resistencia (Chaco). La medida afectó directamente a las ofertas de Logística, Administración Portuaria y Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas, de las cuales participan decenas de jóvenes becados.

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El conflicto tomó estado público el pasado lunes 10 de agosto, cuando coordinadores de las carreras reenviaron la notificación a los grupos de mensajería estudiantil. La resolución oficial justificaba el cese de las dictaciones por el incumplimiento de los compromisos salariales asumidos con el cuerpo docente y de coordinación, en el marco de la coyuntura económica que atraviesa el sector universitario.

"Somos 88 los alumnos becados y afectados por la suspensión momentánea sin una fecha de regreso confirmada", explicó a Perfil Franco Boquín, delegado de los estudiantes, detallando que la primera cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Administración Portuaria se encuentra actualmente cursando su segundo año de formación.

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A este escenario se sumó el reclamo de las cohortes de la Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas. Según precisó el representante estudiantil, la primera cohorte finalizó el cursado teórico en 2025 pero aún registra pendientes las prácticas profesionalizantes, mientras que la segunda cohorte continuaba sin precisiones sobre el reinicio de las clases.

Desmentida municipal y reclamo de notificación oficial

Frente al malestar generado en la comunidad educativa, el coordinador de Educación de Nivel Superior de la Municipalidad de Ituzaingó, Héctor Cenóz, aseguró a este medio que el inconveniente de financiamiento ya fue destrabado institucionalmente. "Fue un malentendido mientras nos estábamos organizando con la UTN", remarcó el funcionario local.

Sin embargo, los estudiantes afectados aclararon que hasta el momento no recibieron ningún comunicado oficial que confirme la fecha concreta para volver a las aulas. Pese a la postura expresada por el Municipio, los alumnos continúan a la espera de una notificación formal que reorganice las cátedras y garantice la continuidad del cuatrimestre.

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Desde la comuna, en tanto, resaltaron el esfuerzo presupuestario para sostener la oferta académica en el interior provincial. "Son 88 alumnos becados al 100% por la municipalidad y otros 40 alumnos con media beca. Estamos haciendo un trabajo silencioso desde 2022 para que las ofertas de la UTN y la UNNE se mantengan en las dos extensiones áulicas de la localidad", aclaró Cenóz.