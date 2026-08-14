Kicillof viaja a Chaco con agenda sindical y universitaria en medio de su armado hacia 2027

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, desembarcará el próximo miércoles 19 de agosto en Chaco con una agenda que combinará una actividad sindical con una presentación académica. La visita ocurre mientras el mandatario profundiza sus recorridas por distintas provincias y busca ampliar su proyección nacional de cara a la disputa política de 2027.

La primera escala será durante la mañana en Resistencia, donde Kicillof participará del plenario en el que la CGT Chaco renovará sus autoridades para los próximos cuatro años. La actividad comenzará a las 9 en el Centro de Convenciones del Centro de Empleados de Comercio, sobre avenida Mac Lean 2750, y cerca de las 10.30 está previsto el acto de asunción de la nueva conducción.

La presencia del bonaerense tendrá un fuerte componente político. Desde la central obrera chaqueña ya anticiparon su respaldo a una eventual candidatura nacional. El cosecretario general de la CGT provincial y titular de ATSA, Adrián Bellomi, lo definió como “el futuro presidente de la Argentina” y sostuvo que la salida a la situación actual será “política” y no exclusivamente gremial.

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Para el encuentro también se espera la participación de dirigentes sindicales nacionales, entre ellos Héctor Daer, además de referentes de gremios docentes y otras organizaciones. Desde la conducción local destacaron la decisión de Kicillof de acercarse al movimiento obrero en momentos en que la CGT mantiene una posición crítica frente a las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Del acto sindical a una presentación en la UNNE

Por la tarde, Kicillof trasladará su agenda a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). A las 18 presentará en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en una actividad anunciada con entrada libre y gratuita.

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El libro repasa distintas corrientes de la historia del pensamiento económico, desde los autores clásicos y Marx hasta el marginalismo y Keynes. La obra surgió de cursos dictados por el propio gobernador y se convirtió durante los últimos meses en una de las herramientas que utiliza en sus apariciones públicas para discutir también el programa económico libertario.

La llegada a Chaco se produce poco más de dos meses después de otra incursión de Kicillof por el Nordeste. El 3 de junio estuvo en Corrientes, donde se reunió con el gobernador Juan Pablo Valdés, firmó acuerdos institucionales, mantuvo contactos con intendentes y sindicatos y también presentó su libro en la UNNE.

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En aquella visita, al ser consultado sobre el escenario presidencial, Kicillof dejó una definición que sintetizó el sentido de sus recorridas: “Tenemos que tener una construcción que nos permita presentar una alternativa; estamos en eso”.

El paso por Chaco vuelve a mostrar la intención del mandatario bonaerense de construir interlocución política fuera de su distrito. Sindicatos, intendentes, gobernadores y organizaciones sociales aparecen entre los sectores con los que busca tender vínculos mientras el peronismo discute su estrategia electoral y su liderazgo hacia 2027. Esta vez, además, la señal llegará desde un territorio gobernado por el radical Leandro Zdero y tendrá como principal plataforma al movimiento obrero chaqueño. La definición pública de Bellomi y la participación de Kicillof en el acto de renovación de la CGT le darán a una visita inicialmente presentada como académica un contenido inevitablemente político.