UTA suspendió el paro de colectivos y este viernes habrá servicio normal en Córdoba

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro nacional de colectivos que estaba previsto para este viernes y que iba a afectar a los servicios de corta y media distancia del interior del país.

La decisión se tomó este jueves, luego de una audiencia entre representantes del sindicato y de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), realizada ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Intendente de Toledo molesto porque Mercado Libre se fue a las tierras de Prunotto

Con la suspensión de la medida de fuerza, los colectivos urbanos de la ciudad de Córdoba circularán normalmente durante este viernes. La huelga había sido anunciada por 24 horas y estaba prevista para comenzar a las 0.

El punto que permitió destrabar temporalmente la situación fue el compromiso asumido por Fatap de avanzar en una propuesta salarial. La entidad empresaria informó que convocó a las distintas jurisdicciones provinciales y municipales con el objetivo de elaborar una respuesta al reclamo de los trabajadores.

Ante ese planteo, UTA decidió dejar en suspenso las medidas de fuerza “al solo efecto conciliatorio y para alcanzar un acuerdo salarial”, según quedó asentado en el acta de la audiencia.

Cuándo volverán a reunirse UTA y los empresarios

El conflicto, sin embargo, todavía no está cerrado. Las partes fueron convocadas a una nueva audiencia para el jueves 20 de agosto a las 12, esta vez de manera presencial.

Policías del CAP obtenían información de la frecuencia radial y la pasaban a una peligrosa banda de asaltantes

En ese encuentro, Fatap deberá llevar una propuesta concreta para responder al reclamo salarial de los choferes. Luego, UTA analizará el ofrecimiento y definirá si mantiene suspendidas las medidas o vuelve a convocar a un paro.

La Secretaría de Trabajo pidió a ambas partes que continúen las negociaciones “en un marco de paz social, diálogo y buen desarrollo de las relaciones laborales”.

El reclamo salarial de los choferes del interior

El conflicto tiene como uno de sus principales ejes la diferencia entre los salarios de los trabajadores del transporte del interior del país y los que perciben los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).

UTA reclama una recomposición salarial que permita achicar esa brecha. Las negociaciones con las cámaras empresarias no habían avanzado y, ante la falta de acuerdo, el sindicato había anunciado la huelga nacional.