Intendente de Toledo molesto porque Mercado Libre se fue a las tierras de Prunotto

El desembarco de Mercado Libre en Córdoba, que prevé una inversión y la generación de alrededor de 2.000 puestos de trabajo, también generó malestar en Toledo. El intendente Sergio Marín publicó un video en sus redes sociales en el que contó que la empresa finalmente no se instalará en su localidad y cuestionó las demoras que, según sostuvo, terminaron haciendo que el proyecto avanzara en Estación Juárez Celman.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Marín explicó que durante cinco meses mantuvo conversaciones con un grupo de inversores que buscaba adquirir un predio en Toledo. Si bien inicialmente se mantuvo en reserva el nombre de la compañía, luego se confirmó que detrás de la operación estaba Mercado Libre.

Según relató el intendente, el municipio trabajó sobre un régimen de incentivos para grandes inversiones y presentó una ordenanza ante el Concejo Deliberante. El proyecto, sin embargo, permaneció 60 días sin ser aprobado. “Nosotros presentamos un RIGI local, pero simplemente también nos pidieron que no trascendiera el nombre de la empresa, cosa que nosotros lo cumplimos”, explicó.

Marín sostuvo que el municipio incluso adaptó algunos puntos de la normativa a pedido de los inversores. “Nos dijeron que fuera 25 para no perder algún tipo de beneficios, sabiendo después la magnitud de la cantidad de empleados que venían”, señaló. El intendente destacó las características del terreno que ofrecía Toledo, “nosotros tenemos una ubicación estratégica en el corredor 9 que es el corredor de Buenos Aires. Estamos ante el peaje, o sea, eran 140 hectáreas pegadas a la autopista”, sostuvo.

Críticas al Concejo Deliberante

El jefe municipal apuntó directamente contra los concejales que, según planteó, demoraron el tratamiento de la ordenanza. Aseguró que durante esos meses se realizaron pedidos de informes que terminaron extendiendo los tiempos de discusión. “No estaba en el orden de las prioridades todavía, seguramente ustedes también escucharon el tema de las dietas, de los concejales en Toledo, ellos están abocados al bien personal, al bien propio, a esa mezquindad de que Toledo crezca”, cuestionó.

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En esa línea, sostuvo que el cuerpo legislativo priorizó otros asuntos por encima de la llegada de inversiones. “No era prioritario. Es el mismo Concejo Deliberante que se preocupó casualmente en este período de estos cinco meses que nosotros estuvimos trabajando en aumentarse, en readecuar las dietas, en vez de ver el progreso para los vecinos”, afirmó.

Marín aclaró que Estación Juárez Celman no apareció como alternativa a último momento, sino que ya formaba parte de las localidades que habían sido consideradas para la instalación. Según explicó, la empresa había analizado seis posibles predios.

También descartó que la vicegobernadora Myrian Prunotto haya intervenido para llevar la inversión hacia Juárez Celman. “Yo creo que la vicegobernadora no tuvo nada que ver en esto. Simplemente fue una demora, que no tuvimos las mismas condiciones nosotros, como localidad, que Juárez Celman, si lo había aprobado por allá por marzo a este RIGI local”.

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Un conflicto que se repite

Marín aseguró que el episodio de Mercado Libre no es un hecho aislado y puso como ejemplo otra discusión reciente vinculada con una obra de gas natural para la localidad. “Nosotros habíamos solicitado 4.100 metros de gas natural para la localidad. El gas natural es beneficio para los vecinos. Beneficiaba 220 familias de la localidad”, explicó.

Según el intendente, el Concejo Deliberante también se opuso a tomar un crédito provincial destinado a financiar esa obra. Para Marín, ambos episodios forman parte de una misma dinámica política. “Por eso les digo, es sistemático lo que viene haciendo el Concejo Deliberante con Toledo. Pensando que me perjudican a mí, a mi persona, y lo que están frenando es el desarrollo de la localidad”, concluyó.