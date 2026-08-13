Córdoba endurece las sanciones por ruidos molestos: multas millonarias y secuestro de vehículos

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó una ordenanza impulsada por la concejala Jessica Rovetto Yapur para combatir los grupos motorizados que generan disturbios, las maniobras temerarias y la contaminación sonora provocada por escapes modificados. La normativa incorpora nuevas figuras y endurece las sanciones para quienes alteren el orden urbano y afecten la convivencia ciudadana.

La iniciativa establece multas de hasta 200 Unidades Económicas Municipales (UEM) y habilita a la autoridad de control a remover y secuestrar vehículos que participen de picadas, produzcan ruidos excesivos o circulen de manera intimidante. Además, incorpora sanciones complementarias como cursos obligatorios de seguridad vial, trabajo comunitario e inhabilitación para conducir.

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Uno de los principales cambios de la ordenanza es la incorporación de la figura de “hordas de vehículos”, definida como el desplazamiento coordinado de dos o más vehículos que ocupen la calzada, obstaculicen el tránsito o alteren el orden urbano.

La normativa también prohíbe los escapes libres y los dispositivos destinados a aumentar deliberadamente el nivel de ruido. Los conductores que circulen con escapes no homologados podrán ser multados y los sistemas antirreglamentarios serán retirados, decomisados y posteriormente destruidos. También se establecen sanciones para quienes organicen o participen de concentraciones ilegales.

Multas de hasta $3,7 millones

Para los casos de escapes modificados o ruidosos, las multas serán de entre 6 y 18 UEM, es decir, aproximadamente entre $111.000 y $333.000, , junto con la posibilidad de imponer cursos obligatorios de seguridad vial, trabajo comunitario e inhabilitación para conducir de hasta 60 días.

En el caso de los organizadores de concentraciones u “hordas” de vehículos, las sanciones económicas irán de 50 a 200 UEMequivalentes a entre $925.000 y $3,7 millones. Para quienes participen de estas concentraciones, las multas serán de entre 20 y 200 UEM, es decir, aproximadamente entre $370.000 y $3,7 millones, además de las sanciones complementarias previstas en la normativa.

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Como medidas adicionales, se establece el secuestro y la remoción obligatoria del vehículo, con el pago del acarreo y la estadía para recuperarlo. Además, el propietario deberá instalar un escape homologado antes de retirar el vehículo y los escapes ilegales decomisados serán destruidos.

Responsabilidad para conductores y titulares

La ordenanza también establece la responsabilidad solidaria entre el conductor y el titular registral cuando se trate de personas diferentes. De esta manera, las obligaciones derivadas de la infracción podrán alcanzar tanto a quien conducía el vehículo como a quien figura como propietario.

Rovetto Yapur sostuvo que las nuevas medidas tienen como objetivo proteger el derecho al descanso y recuperar el orden en el espacio público. “El espacio público es de los vecinos de bien, no de los violentos”, afirmó la concejala.

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La edil también cuestionó el comportamiento de estos grupos y señaló que este tipo de prácticas pueden funcionar como una “cortina de humo” para la comisión de delitos. En esa línea, remarcó: “El que las hace, las paga”. Rovetto Yapur anticipó además que trabajará en una próxima actualización general de las multas para garantizar que las sanciones tengan un efecto disuasorio real.