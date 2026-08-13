Comerciantes de Córdoba en contra del paro de UTA: “Es un golpe a uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial”

La Cámara de Comercio de Córdoba manifestó su preocupación por el paro nacional de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este viernes 14 de agosto. La medida afectaría el transporte urbano de pasajeros en la ciudad durante la previa del Día del Niño, una de las fechas de mayor movimiento comercial del año.

El paro comenzaría a regir desde las 0 del viernes en los servicios de corta y media distancia del interior del país. Desde la entidad advirtieron que la falta de transporte podría reducir la afluencia de público a jugueterías, librerías, locales de indumentaria infantil y establecimientos gastronómicos durante un fin de semana clave.

Paro de UTA: Córdoba podría quedarse sin colectivos desde la medianoche

“Un paro de colectivos en cualquier momento del año es perjudicial para el comercio, pero que ocurra a horas del Día del Niño es un golpe a uno de los fines de semana de mayor movimiento comercial. Le pedimos a todas las partes que agoten todas las instancias de diálogo y que, de ser necesario, se disponga la conciliación obligatoria para garantizar el transporte y no perjudicar a comercios y familias”, señaló Sebastián Parra, presidente de la CCC.

Desde la Cámara remarcaron que la imposibilidad de trasladarse afectaría especialmente a los barrios y a quienes dependen del transporte urbano para acceder al centro y a los principales corredores comerciales. En ese sentido, pidieron previsibilidad y una solución que evite pérdidas para un sector que todavía atraviesa un contexto económico exigente.