Paro de UTA: Córdoba podría quedarse sin colectivos desde la medianoche

La UTA anunció un paro nacional de 24 horas que podría afectar al transporte urbano de pasajeros de Córdoba desde la medianoche, debido al reclamo por una recomposición salarial para los trabajadores del interior.

La medida está prevista para este viernes 14 de agosto y todavía resta definir si se dictará la conciliación obligatoria solicitada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

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En diálogo con Cadena 3, Leonardo Ayala, secretario administrativo de UTA Córdoba, explicó que el reclamo está vinculado con la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Están reclamando por acuerdos paritarios para poder cobrar o diferenciarse de los sueldos de los choferes del AMBA”, señaló.

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Si el paro se concreta, no habrá servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba durante la jornada del viernes.

La protesta fue planteada por 24 horas y forma parte de un reclamo de alcance nacional. La decisión se tomó luego de una audiencia realizada el martes en Buenos Aires, donde UTA formalizó el pedido de una jornada de paro para este viernes.

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El conflicto está centrado en las condiciones salariales de los trabajadores del transporte del interior y la brecha existente respecto de los ingresos de los choferes del AMBA.

FATAP pidió la conciliación obligatoria

Frente al anuncio de la medida de fuerza, FATAP solicitó que se dicte la conciliación obligatoria. Hasta el momento, esa instancia no había sido establecida.