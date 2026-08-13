Un nene de 2 años fue atacado por un dogo en Córdoba: fue operado y tiene un ojo comprometido

Un niño de dos años permanece internado en el Hospital de Niños de Córdoba luego de ser atacado por un dogo en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. El episodio ocurrió el martes por la tarde y, por la gravedad de las lesiones, el pequeño debió ser trasladado desde el Hospital Domingo Funes hasta la capital provincial.

El menor sufrió mordeduras en la zona del rostro y el cráneo. De acuerdo con información aportada por fuentes del Ministerio de Salud de Córdoba, este miércoles fue sometido a una intervención quirúrgica.

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Desde la cartera sanitaria explicaron a ElDoce que la operación tuvo como objetivo realizar las primeras curaciones de las heridas y forma parte del protocolo médico establecido para este tipo de lesiones.

Cómo sigue el estado del niño

Después de la intervención, el niño pasó de terapia intensiva a una unidad de cuidados intermedios. Su evolución continúa bajo seguimiento médico.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con uno de sus ojos, que quedó comprometido por las mordeduras. Los profesionales analizan cuál será el tratamiento a seguir según cómo responda el pequeño durante las próximas horas.

Además, no se descarta que más adelante sea necesaria una cirugía plástica reconstructiva debido a las lesiones que sufrió durante el ataque.