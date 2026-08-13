El 40% de los adolescentes sufrió de ciberacoso, pero solo uno de cada diez lo contó

El 40% de los jóvenes de entre 12 y 17 años sufrió acoso online, pero la gran mayoría de ellos no llegó a contarlo en su entorno cercano. Según un estudio del Centro de Estudios en Ciberentornos de BTR Consulting, solo uno de cada diez adolescentes que atravesó una situación de ciberacoso se lo comunicó a sus padres o a un adulto de confianza.

El dato adquiere especial relevancia en un contexto en el que las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de los menores: el 97% de los adolescentes las utiliza, de acuerdo con el mismo informe.

Así, el problema no se limita a cuánto tiempo pasan los chicos conectados, sino a qué situaciones pueden encontrar mientras navegan y, sobre todo, qué herramientas tienen para reconocerlas y pedir ayuda.

Ciberacoso, el principal dato de alerta

El acoso online aparece como uno de los principales riesgos señalados por el relevamiento. La dinámica de las redes puede hacer que una situación que comienza entre pocos usuarios se amplifique rápidamente, mientras que el anonimato puede facilitar las agresiones. La mayoría de los adolescentes que atraviesan estas situaciones no se lo cuenta a un adulto.

El informe también advierte sobre el grooming, una modalidad en la que un adulto puede hacerse pasar por otra persona para acercarse a un menor y construir progresivamente un vínculo de confianza.

A partir de ese contacto, puede intentar conseguir fotografías, datos personales u otro tipo de material.

ANSES advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado sobre datos personales

Por eso, uno de los puntos centrales de prevención está en enseñar a los chicos a identificar los riesgos de relacionarse con personas que no conocen fuera de Internet y a consultar con un adulto cuando un contacto les genere incomodidad o sospechas.

Una foto puede dejar de estar bajo control

El estudio también llama la atención sobre el sexting y la circulación de imágenes íntimas entre jóvenes. El riesgo aparece cuando una fotografía o un video es compartido y comienza a circular fuera del ámbito para el que fue enviado. Aunque quien lo publicó o compartió lo elimine después, el contenido puede haber sido descargado, reenviado o difundido en otros espacios.

La advertencia, en este caso, apunta a que los menores comprendan que una vez que un contenido sale de su dispositivo pierden buena parte del control sobre su circulación.

Qué pasó con el ciberacoso en Córdoba después de la pandemia

La investigación “Bullying y Ciberbullying en ‘Post-Pandemia’: Un Estudio con Adolescentes Escolarizados de la Ciudad de Córdoba”, publicada en 2024, analizó a 745 adolescentes de entre 12 y 19 años de escuelas de la ciudad de Córdoba, con datos recopilados durante 2022.

El estudio encontró que el 59% de los adolescentes había sido víctima de alguna situación de ciberacoso durante el año previo al relevamiento. Además, el 79% había presenciado episodios de acoso digital, mientras que el 31% reconoció haber ejercido alguna conducta de ciberagresión.

Los números muestran que el fenómeno no alcanza únicamente a quienes reciben directamente las agresiones. Ocho de cada diez adolescentes habían sido testigos de situaciones de ciberbullying, lo que evidencia la dimensión que puede adquirir el problema dentro de los grupos de pares.