Me.Dicarlo acelera su expansión: proyecta 8 aperturas antes de fin de año y apuesta por su marca propia

Mientras el consumo se vuelve más selectivo, Farmacia Me.Dicarlo apuesta a crecer. La cadena cordobesa de farmacias, con 32 sucursales en la provincia, proyecta alcanzar los 40 locales antes de fin de año y prepara una nueva etapa de expansión con foco en perfumería y productos propios.

La firma nació hace 33 años de la mano de fundadora Marisa Dicarlo y actualmente transita un proceso de recambio generacional encabezado por sus tres hijos: Santiago, Ramiro y Agustina. El modelo conserva una impronta familiar y una estructura de costos acotada, basada en locales de dimensiones eficientes y ubicaciones estratégicas.

La compañía cuenta actualmente con 18 farmacias en Córdoba Capital y otras 14 distribuidas en localidades del interior provincial. Entre los próximos destinos de expansión aparecen Pilar, Río Segundo, Jesús María y Colonia Caroya.

Para Santiago Martínez, socio gerente de Me.Dicarlo, el crecimiento no implica abandonar la lógica con la que nació la empresa. Por el contrario, el desafío pasa por ampliar la red sin perder el vínculo de cercanía con el consumidor.

Un consumidor que compra menos

El cambio más significativo que observa la compañía está en el comportamiento de los clientes. Según Martínez, el mercado atraviesa una etapa de mayor cautela, en la que el consumidor dejó atrás el esquema de compra más amplio y comenzó a administrar con mayor precisión sus gastos.

Una de las señales que detecta Me.Dicarlo es que aumentó la cantidad de tickets, pero no necesariamente el valor de cada operación. Esto significa que las personas continúan concurriendo a las farmacias, aunque compran cantidades más pequeñas y estrictamente vinculadas con sus necesidades inmediatas.

Incluso aparecen pedidos que tiempo atrás eran menos habituales, como la compra de medicamentos por unidad o por tira. La búsqueda de promociones, descuentos y alternativas de menor precio también ganó espacio en las decisiones de compra.

“La gente está comprando lo que necesita y está tratando de regular en cuanto al consumo de medicamentos. Venimos de una política muy amplia… hoy en día se está viendo un consumo más controlado», explicó.

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El fenómeno también impacta sobre los productos de perfumería y cuidado personal, donde el consumidor compara más entre marcas, formatos y precios antes de decidir.

En el caso de los medicamentos para tratamientos crónicos, la reducción de determinadas coberturas de seguridad social profundizó esa búsqueda de alternativas. Según Martínez, los pacientes intentan sostener las marcas de primera línea mientras pueden, pero comienzan a consultar cada vez más por opciones que permitan reducir el gasto.

Crecer sin franquicias

A diferencia de otras cadenas que utilizan el sistema de franquicias como herramienta para acelerar su expansión, Medicarlo decidió mantener un modelo de crecimiento propio.

La empresa considera que su principal activo no está solamente en la cantidad de sucursales, sino en la construcción de una marca asociada a sus fundadores y al vínculo con los clientes. Por eso, la expansión territorial se realizará de manera controlada y exclusivamente dentro de Córdoba.

La decisión también responde a una cuestión operativa. El modelo de Me.Dicarlo busca mantener estructuras livianas, con superficies comerciales eficientes y presencia en zonas de alta circulación y concentración poblacional.

El objetivo de alcanzar 40 locales antes de fin de año se inscribe así en una estrategia de crecimiento orgánico. La compañía pretende consolidar su presencia en las principales rutas y localidades cordobesas antes de evaluar cualquier salto hacia otros mercados.

Universo Jiménez y una marca que busca masividad

La estrategia de posicionamiento también encontró un canal de crecimiento en la alianza con Universo Jiménez. La empresa utiliza los eventos masivos vinculados al popular grupo cordobés no solamente como plataforma publicitaria, sino como espacio para instalar mensajes relacionados con prevención y cuidado de la salud.

Entre las acciones realizadas aparecen campañas vinculadas con protección solar y salud sexual, integradas a las activaciones desarrolladas durante los eventos.

Para Medicarlo, el valor de esta alianza excede la exposición de marca. El público que participa de los eventos tiene procedencias diversas y llega desde distintos puntos de la provincia. Esa característica permite a la compañía comenzar a construir reconocimiento en localidades donde todavía no tiene presencia física.

La lógica es particularmente relevante para su plan de expansión: primero instalar la marca en el territorio y luego avanzar con nuevas aperturas.

El desafío hacia 2027

Mientras avanza con la expansión de sucursales, Me.Dicarlo prepara una segunda etapa de crecimiento vinculada con la diversificación de su negocio.

Uno de los focos estará puesto en la perfumería masiva, segmento que la empresa pretende desarrollar con mayor intensidad hacia 2027. La estrategia apunta a ampliar la participación de categorías de cuidado personal dentro del negocio y aprovechar un consumidor que también en ese rubro se volvió más sensible al precio.

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Otro eje será el fortalecimiento de la línea de productos propios Medicarlo. La compañía ya cuenta con artículos que comercializa bajo su marca y busca ampliar la propuesta aprovechando el conocimiento construido durante más de tres décadas.

La combinación entre expansión física, productos propios y perfumería busca darle a la cadena nuevas fuentes de crecimiento en un mercado donde vender medicamentos dejó de ser una cuestión exclusivamente vinculada al volumen.

En paralelo, la empresa mantiene su apuesta por un modelo de farmacia de barrio, aun mientras aumenta su escala. El desafío será sostener esa cercanía a medida que la red se acerque a las 40 sucursales y, al mismo tiempo, atravesar un escenario en el que el consumidor se volvió más racional, compara más y limita cada vez más sus compras a aquello que considera indispensable.