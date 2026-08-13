Sandleris: “La economía está mucho mejor, pero la mejora no impactó en salarios ni empleo”

La economía argentina atraviesa una de sus principales paradojas desde el inicio de la gestión de Javier Milei: los indicadores fundamentales muestran una mejora significativa e indiscutible, pero esa transformación todavía no se traduce en el bienestar cotidiano de los hogares ni en el optimismo social.

Ese fue el eje central de la disertación de Guido Sandleris durante una nueva edición del Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el pasado 12 de agosto. El expresidente del Banco Central y titular de la Fundación Ecosur, comenzó su exposición abordando la percepción ciudadana respecto a la gestión nacional. Citando el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, que en julio registró 1,94 puntos (sobre una escala de 0 a 5), explicó que si los comicios fueran hoy, el oficialismo obtendría un nivel de apoyo cercano al 40% de los votos.

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Sin embargo, remarcó que la preocupación reside en la tendencia decreciente de los últimos meses. Al comparar la evolución de la confianza del gobierno actual con la gestión de Mauricio Macri al mes 31 de mandato, advirtió que ambas curvas se encuentran en niveles casi idénticos, equivalentes al momento en que se desató la corrida cambiaria de julio de 2018 y se buscó auxilio en el FMI.

Esta erosión responde a un cambio en las demandas de la sociedad. Tras el éxito inicial en la contención de la inflación, las mayores preocupaciones migraron hacia el desempleo, la situación económica general y la pérdida de capacidad de consumo, golpeando especialmente a los sectores de menores ingresos, donde la confianza cayó un 15% en el último año.

Fundamentos sólidos vs. bienestar relegado

“Uno mira lo fundamental de la economía y la respuesta es categórica: está mucho mejor”, aseveró a su vez Sandleris quien destacó diversos hitos:

- Equilibrio fiscal y externo : Consolidación del superávit primario y saldo comercial favorable sostenido por exportaciones récord.

: Consolidación del superávit primario y saldo comercial favorable sostenido por exportaciones récord. - Estabilidad cambiaria: Práctica desaparición de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos.

Práctica desaparición de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos. - Precios relativos: Corrección de distorsiones tarifarias y reducción sostenida de la inflación.

Corrección de distorsiones tarifarias y reducción sostenida de la inflación. - Crecimiento acumulado: La perspectiva de encadenar tres años consecutivos de expansión económica (2025, 2026 y 2027), un fenómeno que no se registraba hace casi dos décadas. Para 2026, proyectó un crecimiento cercano al 2,3% y una inflación anual en torno al 30%.

No obstante, explicó que la mejora no permea en la sociedad porque los sectores que lideran la recuperación (agro, energía, minería, sector financiero) son poco intensivos en mano de obra. En contraste, los rubros que más destruyeron empleo y actividad son la industria, la construcción y los servicios.

Empleo, salarios y el estrés del crédito

Esta disparidad se evidencia en la geografía del trabajo. Mientras que provincias patagónicas impulsadas por los hidrocarburos mostraron creación de empleo, los grandes centros urbanos —como Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense— registraron destrucción de puestos laborales.

Asimismo, los ingresos continúan golpeados: el salario real del sector privado se ubica un 4% por debajo del inicio de la gestión libertaria, mientras que la recomposición de las tarifas de servicios públicos absorbió una porción mayor del presupuesto familiar, contrayendo el consumo.

A este panorama se le suma un deterioro acelerado en el sistema financiero. La mora en la cartera de préstamos al sector privado trepó al 7,7%, alcanzando niveles récord con fuerte incidencia en las tarjetas de crédito y préstamos personales. Según Sandleris, el fin de la licuación inflacionaria tomó por sorpresa a familias y bancos, generando un freno preventivo en la concesión de nuevos créditos para el consumo.

La hoja de ruta hacia 2027: ¿qué debería hacer el Gobierno?

Para evitar un rebote inflacionario, evitar un salto cambiario y lograr que el crecimiento llegue al bolsillo antes de las elecciones, propuso adoptar una postura pragmática con decisiones de política económica a aplicar en los próximos meses:

- Flexibilizar el ancla cambiaria y de tasas: Sugirió abandonar el dogmatismo de perseguir la «inflación cero» a costa de ahogar la actividad económica, buscando un enfoque más equilibrado entre la desinflación y la competitividad.

Sugirió abandonar el dogmatismo de perseguir la «inflación cero» a costa de ahogar la actividad económica, buscando un enfoque más equilibrado entre la desinflación y la competitividad. - Reactivar la obra pública estratégica: Priorizar la infraestructura y la conectividad Vial (incluso mediante esquemas de participación privada), generando empleo rápido sin comprometer el superávit fiscal.

Priorizar la infraestructura y la conectividad Vial (incluso mediante esquemas de participación privada), generando empleo rápido sin comprometer el superávit fiscal. - Coordinar el mercado de crédito: Ayudar al sector privado y a las entidades financieras a refinanciar pasivos para destrabar el crédito a las familias.

En conclusión, Sandleris sintetizó que la Argentina atraviesa una carrera contra el tiempo entre la consolidación de sus fundamentos macroeconómicos y la urgencia de bienestar social. El rumbo adoptado permitió esquivar una crisis mayor, pero el desafío electoral de 2027 exigirá que los números de la macro finalmente se reflejen en la mesa de los argentinos.