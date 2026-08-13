Pruebas Aprender en Córdoba: cuáles son los docentes cordobeses que recibirán el bono por desempeño

La Provincia oficializó el bono para los docentes del nivel inicial y primario de Córdoba por el desempeño en las pruebas Aprender, en las que superó la media nacional en 5,5 puntos porcentuales en Lengua y 9,3 puntos en Matemática.

El reconocimiento económico otorgado por la administración de Martín Llaryora va entre 300 mil y 500 mil pesos.

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Bono por las pruebas Aprender

El artículo 1 de la resolución 26 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia y firmada por el ministro Guillermo Acosta, dispone "el pago de una suma de dinero de carácter no remunerativo y por única vez, en concepto de "Reconocimiento por Desempeño en Pruebas Aprender, a favor del personal de establecimientos educativos de los niveles Inicial y Primario, de todos los regímenes laborales, incluyendo el del Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I. CoR.), cuyo monto ascenderá a los siguientes valores":

"a) Directivos (cargos consignados en elAnexo II de la Resolución N° 2024/ MEyGP-00000461 del entonces Ministerio de Economía y Gestión Pública, hoy Ministerio de Economía): pesos quinientos mil ($ 500.000,00).

b) Maestros y otros cargos docentes: pesos trescientos mil ($ 300.000,00).

c) Horas cátedra (códigos 13900, 13910 y 13920) y quinta hora (código 13940): pesos quince mil ($ 15.000,00) por hora.

d) Jornada extendida: pesos treinta mil ($ 30.000,00) por módulo. e) Cargos de regímenes no docentes: pesos doscientos mil 200.000,00). ($ f) Tope por persona, excepto para quienes posean cargo directivo: pesos trescientos mil ($ 300.000,00)".

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Cuáles son las condiciones para cobrarlo

El artículo 2 de la normativa establece "las condiciones que, de manera concurrente, deberán cumplir los agentes para la percepción del concepto "Reconocimiento por Desempeño en Pruebas Aprender, según el siguiente detalle:



"1. En el mes de noviembre de 2025, haber estado activo y prestando servicios en los siguientes ámbitos:



a. Escuelas públicas de nivel primario de gestión estatal que participaron de las pruebas Aprender 2025.



b. Centros educativos públicos de nivel inicial de gestión estatal.



2. Durante el periodo comprendido entre los días 01 de marzo y 30 de noviembre de 2025, haber tenido al menos sesenta (60) días -continuos o discontinuos- sin ausentismo. 2026 - Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.



3. En el mes de julio de 2026, haber tenido liquidación salarial en el ámbito del Ministerio de Educación o de la Secretaría General de la Gobernación, Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR).

Considerandos

En los considerandos de la resolución se sostiene "que los resultados consolidados de la aludida evaluación, reflejan un desempeño sobresaliente en la Provincia de Córdoba: en el área de Lengua, el 82,4% de los estudiantes alcanzaron los niveles Satisfactorio (42,9%) у Avanzado (39,5%), mientras que, en el área de Matemática, el 64,3% de los alumnos lograron desempeños Satisfactorio (43,2%) y Avanzado (21,1%), ubicándose holgadamente por encima de la media nacional".

Y luego destaca "que dichos logros no son hechos aislados, sino el resultado del esfuerzo coordinado, el compromiso profesional y la labor sostenida de los equipos directivos, maestros, personal de apoyo docente y agentes no docentes -incluidos quienes prestan servicios fundamentales en el marco del niveles inicial y primario, de todos los regímenes laborales, incluyendo el del Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.CoR.)".