ANSES advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado sobre datos personales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una advertencia urgente dirigida a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ante la reaparición de intentos de estafas virtuales y telefónicas.

Desde el organismo recalcaron las pautas de seguridad para proteger los datos de los usuarios y evitar engaños económicos, según publica NA.

Un nene de 2 años fue atacado por un dogo en Córdoba: fue operado y tiene un ojo comprometido

Las reglas de oro para evitar engaños

Con el objetivo de prevenir fraudes, la entidad recordó los puntos fundamentales a tener en cuenta frente a cualquier contacto de terceros:

Nunca piden datos sensibles: ANSES jamás solicita claves bancarias, datos personales o información confidencial por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni SMS.

Trámites 100% gratuitos: Todas las gestiones y consultas del organismo son completamente gratuitas y no requieren de intermediarios ni gestores.

Falsas promesas económicas: Se detectaron casos de personas que se hacen pasar por empleados estatales prometiendo cobros extra o beneficios para obtener datos. Cualquier comunicación con este argumento debe desestimarse de inmediato.

Canales oficiales verificados: La única página web autorizada es anses.gob.ar. En redes sociales, las cuentas oficiales están identificadas bajo el usuario @ansesgob con la tilde azul de verificación al lado del nombre. Toda publicación por fuera de estos medios carece de validez.

Controles de "la noche": La muni asegura que el 50% de las habilitaciones está ok ante el faltazo opositor

Cómo y dónde denunciar intentos de estafa

Las denuncias por difusión de información falsa o por intentos de fraude son recibidas por la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, encargada de iniciar las acciones legales correspondientes.

Si recibiste un mensaje sospechoso o fuiste víctima de un intento de estafa, podés realizar la denuncia a través de los siguientes medios:

Por internet: Ingresando al portal mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Por teléfono: Llamando a la línea gratuita 130.

De forma presencial: En la sede central de Av. Paseo Colón 329 (5° piso, CABA) o en la oficina de ANSES más cercana a tu domicilio.

Por correo postal: Enviando una carta por escrito a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Fuente: NA.