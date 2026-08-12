Controles de "la noche": La muni asegura que el 50% de las habilitaciones está ok ante el faltazo opositor

Sin Daniel Passerini, de viaje en Estados Unidos, pero con presencia de toda la cúpula política municipal, se reunió nuevamente el organismo impulsado para controlar “la noche” capitalina. Aseguraron que el 50% de los emprendimientos relacionados con la actividad nocturna completó la documentación.

“Continúan las puertas abiertas para integrar esta mesa interdisciplinaria de trabajo a todos los sectores de la política y de la vida privada”, expresó el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, invitando a los ediles opositores que no se hicieron presentes en la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública. El día anterior, los concejales del Frente Cívico, la UCR y el monobloque libertario presentaron una denuncia ante la justicia provincial para que se investiguen supuestas irregularidades en los controles.

En el encuentro se expuso los avances en la creación del Registro Municipal de Productores y Promotores de Espectáculos Públicos y del Registro Municipal de Gestores, Profesionales y Técnicos por parte del titular del Ente de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche.

Bares, boliches y presuntas coimas: la oposición llevó a la Justicia una grave denuncia sobre la noche cordobesa

A la fecha, la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública completó la revisión administrativa digital de casi el 50% de las 2.280 habilitaciones vinculadas a actividades nocturnas. Los controles conjuntos se realizan mediante el sistema de Habilitaciones Online, que facilita el acceso y garantiza la trazabilidad de los procedimientos.

El encuentro estuvo encabezado por el viceintendente a cargo del Ejecutivo, Javier Pretto; el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández; el administrador general de la Justicia Administrativa de Faltas, Lucas Carpio; el secretario de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Aráoz; y el secretario de Justicia, Leandro Goria, entre otras autoridades.

“Queremos llevar claridad y tranquilidad a quienes trabajan comercialmente en la noche y a quienes concurren a estos establecimientos”, expresó Fernández. A su turno, el concejal Nicolás Piloni destacó las reuniones desarrolladas en el Concejo Deliberante en la elaboración de un proyecto de ordenanza de modificación del Código de Habilitaciones. La iniciativa busca adecuar las condiciones y facilitar las habilitaciones de negocios, comercios y bares, sin dejar de lado aspectos fundamentales vinculados a la seguridad.

Participaron del encuentro los comisarios generales de la Policía de la Provincia de Córdoba Cristian Mazza, Ezequiel Serrat y Alberto Vietti; los concejales oficialistas Pedro Altamira, Rossana Pérez, Soledad Zarazaga, Marcos Vázquez y Mauricio Romero; y representantes de En Vivo Producciones S.A., la Cámara de Cuartetos, el Clúster de Espectáculos, San Francisco Eventos, Salones de Fiesta, la Cámara de Discotecas y la Cámara de Bares.

Respuestas a los ediles opositores

Hormaeche, el funcionario a cargo del Ente de Fiscalización y Control informó que, tras tomar conocimiento de supuestos hechos delictivos difundidos en publicaciones periodísticas, el pasado 29 de julio presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen presuntas maniobras de corrupción vinculadas a las áreas de Espectáculos Públicos y Habilitación de Negocios del municipio.

En caso de que la investigación determine la existencia de un delito, el funcionario solicitó constituirse como querellante particular. Años atrás, fue denunciante en la conocida “Causa Bomberos”, que derivó en 43 actuaciones judiciales.

"¿Quién controla a quienes deben controlar?": concejales denunciaron penalmente presunta corrupción en los controles nocturnos

El presidente del Ente también promovió investigaciones administrativas y judiciales sobre inspectores que fueron sumariados y otros que resultaron detenidos por cohecho o por pedidos de dinero a empresarios. En los últimos años se realizaron más de 100 presentaciones ante la Unidad de Delitos Económicos.

Controles las 24 horas

Las intervenciones del Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba comprenden operativos preventivos, inspecciones programadas, actuaciones originadas en denuncias y verificaciones realizadas de oficio por los equipos de fiscalización.

Entre 2024 y 2026 se contabilizan 1.422 actuaciones vinculadas exclusivamente con fiestas clandestinas en la ciudad de Córdoba, ya sea mediante desarticulaciones previas o durante la realización de estos eventos ilegales.

En los últimos tiempos, quince locales históricos que operaban de manera ilegal fueron cerrados definitivamente luego de las intervenciones del Ente de Fiscalización y Control, a través de actuaciones coordinadas con la Justicia y el Ministerio de Seguridad.