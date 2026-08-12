La Legislatura pagó arreglos del BMW de Oscar González un año antes del siniestro fatal

Salió a la luz un dato hasta ahora desconocido sobre el auto judicializado que usaba el exlegislador Oscar Félix González. La Red Ruido publicó en su portal que la Legislatura de Córdoba pagó arreglos de chapa y pintura del BMW X1 (dominio AB293MY) un año antes de la tragedia vial ocurrida en las Altas Cumbres y por la cual González está siendo juzgado en Villa Dolores.

Los trabajos se realizaron efectivamente durante el año 2021 y representaron una erogación superior a los $ 5,7 millones a valores actuales.

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Mantenimiento público para un auto judicializado

El vehículo en cuestión fue entregado a la Unicameral en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia en carácter de depositario judicial. El trámite duró apenas 42 días. Al ser una unidad secuestrada en una causa penal y destinada exclusivamente a la función pública, la Provincia asumió los costos de su reparación.

Según el informe, los datos se encuentran en las partidas presupuestarias de la Legislatura, donde los arreglos figuran vinculados específicamente al nombre de González y al dominio del BMW siniestrado.

Los pagos al taller de chapa y pintura se realizaron el 14 y el 18 de octubre de 2021. El primero fue por $100 mil y el segundo por $ 164 mil, cifras que actualizadas a precios constantes -de junio de 2026-, equivalen a $ 2.232.347 y a $ 3.537.246.

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El contexto judicial y el uso del vehículo

Este hallazgo se conoce mientras González es juzgado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas tras el siniestro del 29 de octubre de 2022, que resultó en la muerte de Alejandra Bengoa y dejó con secuelas permanentes a su hija Marina, y a su amiga Alexa.

El uso del auto siniestrado fue motivo de investigación en la Justicia Federal. El fiscal Maximiliano Hairabedián imputó a González por el presunto delito de depositario infiel continuado, al sospecharse que empleó el vehículo ilegítimamente en provecho propio entre diciembre de 2021 y octubre de 2022 cuando sucedió el siniestro. El juez dictó el procesamiento.

No obstante, en agosto de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —con los votos de Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro— dispuso la falta de mérito en esa acusación e instó al juez subrogante del Juzgado Federal 1 -en ese momento era Alejandro Sánchez Freytes, ahora es Carlos Ochoa- a profundizar la investigación. Desde hace un año y medio no hay noticias de que el expediente se haya movido.

La revelación sobre el uso de fondos públicos para mantener el BMW refuerza las duras críticas de los familiares de las víctimas. Al ser un auto judicializado no pagaba el seguro porque la Provincia era el respaldo. La Legislatura otorgaba partidas especiales para combustible. Y, ahora, se devela que los arreglos de chapa y pintura fueron facturados también a la Unicameral.

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Dónde figuran las facturas

El informe explica que los comprobantes están en el Portal de Transparencia de la Provincia, aunque resulta imposible hallarlos fácilmente, luego de que en julio de de este año se eliminaron los buscadores y nombres de los proveedores.

Para encontrarlos se necesita revisar cada partida y el Cuit de cada comprobante.

El ítem “observaciones” fue posible determinar que los arreglos fueron para ese BMW y para González. Pero para acceder a esos datos fue necesario realizar varios pasos, lo que demuestra la opacidad que adquirió el portal.