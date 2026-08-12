Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un auto eléctrico, según Parra

La movilidad eléctrica gana espacio en el mercado argentino y cada vez son más los conductores que analizan la posibilidad de cambiar su vehículo a combustión por uno eléctrico o híbrido. En ese contexto, las principales dudas aparecen alrededor de la autonomía, la forma de carga, la infraestructura disponible y los costos de mantenimiento.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el responsable de Familia Parra, Diego Parra, explicó cuáles son los principales aspectos que deben tener en cuenta quienes analizan comprar un vehículo de estas características. El empresario señaló que actualmente trabajan con dos marcas vinculadas a la movilidad eléctrica y sustentable: BYD y BAIC.

La oferta disponible incluye modelos completamente eléctricos y otros híbridos, con distintas prestaciones y rangos de precio. Sobre la incorporación de nuevas marcas al mercado argentino, Parra destacó que el crecimiento de la oferta también implicará una competencia. “Principalmente entraron 27 marcas chinas al país hoy. Creo que el mercado no da para tantas y que en definitiva las más importantes son las que se van a consolidar”.

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Uno de los puntos que más dudas genera entre quienes nunca tuvieron un vehículo eléctrico es la autonomía. Parra puso como ejemplo al Mini Dolphin y explicó que se trata de una alternativa para quienes buscan dar sus primeros pasos en este tipo de movilidad. “El auto con una carga hace 380 kilómetros. Yo cuando saqué mi primer BYD dije, 'che, yo tenía un auto híbrido que es el BYD Song Pro, que hacía 100 kilómetros en modo 100% eléctrico y después pasaba a ser híbrido'”.

El costo de utilización aparece como uno de los principales argumentos para quienes evalúan esta tecnología. Más allá del precio inicial del vehículo, el empresario remarcó que el gasto cotidiano puede disminuir de manera considerable frente a un automóvil convencional. “Uno con un auto eléctrico empieza a ahorrar un 80% de lo que gastaba a nafta”.

El sistema de carga

La posibilidad de cargar el vehículo en el hogar es otro de los factores centrales antes de tomar la decisión de compra. Según explicó, no es indispensable contar desde el comienzo con un dispositivo especial. “El auto se puede enchufar en un enchufe común. Directamente tiene un cargador de emergencia que le llaman, que en definitiva es como un alargador con una zapatilla, con un transformador, que se puede enchufar en cualquier enchufe común que uno tenga”.

Para quienes buscan reducir los tiempos de carga, existe además la posibilidad de instalar un Wallbox en la vivienda. Se trata de un "transformador chiquito, sería como más o menos una computadora, de una notebook, y se coloca en tu casa”.

Uno de los desafíos que todavía enfrenta la expansión de los eléctricos es la disponibilidad de puntos de carga fuera del hogar. En ese sentido, Parra señaló que tanto EPEC como estaciones de servicio y otros espacios comerciales comenzaron a incorporar infraestructura, aunque reconoció que todavía queda camino por recorrer: “La realidad es que sí es el desafío que falta infraestructura para tener cargadores por todos lados”.

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Mientras esa red continúa creciendo, los vehículos híbridos aparecen como una alternativa para quienes realizan viajes frecuentes y todavía tienen reparos respecto de la disponibilidad de cargadores. Parra explicó que "permiten aprovechar la movilidad eléctrica durante los recorridos cotidianos y recurrir al combustible cuando es necesario realizar trayectos más largos".

En cuanto a los valores, la oferta parte de vehículos que rondan los 21.000 y 22.000 dólares y se extiende hacia modelos de mayor equipamiento y prestaciones. Entre las opciones mencionadas, Parra ubicó al Mini Dolphin en torno a los 22.000-23.000 dólares, mientras que otros modelos alcanzan valores de 31.000, 33.000, 37.000, 47.000 y hasta 59.000 dólares.