La grieta automotor: consumo frenado en la clase media y boom de autos híbridos y eléctricos

El mercado automotor argentino atraviesa un proceso de reconfiguración que combina dos tendencias contrapuestas: la caída del volumen general de ventas y el crecimiento acelerado de los vehículos electrificados. Mientras las proyecciones para 2026 ubican al mercado nacional entre 520.000 y 550.000 unidades, frente a las 575.000 del año pasado, las nuevas tecnologías de movilidad ganan participación y obligan a los concesionarios a revisar su modelo de negocios.

Para Sebastián Parra, director ejecutivo de Familia Parra, el escenario es “desafiante” porque existe una creciente distancia entre la evolución de algunos sectores de la economía y la capacidad de consumo de la clase media. A comienzos del año, las expectativas del sector apuntaban a superar las 600.000 unidades, pero la evolución del consumo modificó esas previsiones.

“Hay una desconexión entre los sectores que están impulsando el crecimiento del país, como minería, petróleo y gas, y la microeconomía que afecta a la clase media”, señala Parra. La pérdida de poder adquisitivo y la cautela del consumidor impactan directamente sobre las decisiones de compra de bienes durables como el automóvil.

A este escenario se suma una competencia cada vez más intensa. La apertura del mercado favoreció el desembarco de nuevas marcas, especialmente de origen chino, que ingresan con una combinación de tecnología, equipamiento y precios que presiona sobre las automotrices tradicionales.

La nueva competencia llega desde China

Uno de los cambios más visibles es la multiplicación de marcas chinas presentes en el mercado argentino. Según Parra, ya son alrededor de 27 las compañías de ese origen que buscan posicionarse en el país, en un proceso que amplía la oferta disponible y acelera la incorporación de nuevas tecnologías.

La transformación también se refleja dentro de Familia Parra. El grupo pasó de operar principalmente con marcas tradicionales a construir un portafolio diversificado que actualmente incluye Citroën, Fiat, Jeep, RAM, BYD, BAIC, ARCFOX y QJMOTOR, mientras prepara la incorporación de Leapmotor.

La expansión tuvo además un impacto sobre la estructura de la empresa: de sus 320 colaboradores, alrededor de 50 se incorporaron específicamente para atender el crecimiento de las nuevas marcas de origen chino.

“Ya no se trata solamente de vender autos, sino de ofrecer soluciones integrales de movilidad”, explica el ejecutivo. La estrategia apunta a contar con productos para distintos segmentos, disponibilidad de stock y una estructura capaz de acompañar al cliente también después de la compra.

La apuesta adquiere mayor relevancia en un mercado donde la electrificación dejó de ser una categoría de nicho. Durante el primer semestre, los patentamientos de eléctricos e híbridos enchufables pasaron de unas 200 unidades en igual período del año anterior a aproximadamente 1.300.

Córdoba acelera la transición eléctrica

La provincia se convirtió en uno de los principales mercados para las nuevas tecnologías. Históricamente, Córdoba representa alrededor del 10% del mercado automotor nacional, pero su participación en vehículos eléctricos asciende al 14% y llegó a alcanzar picos del 20% en determinados meses.

Actualmente, según Parra, se comercializan cerca de 100 vehículos eléctricos puros por mes en la provincia.

La diferencia no se explica solamente por la oferta. También existe un ecosistema de infraestructura e incentivos que favorece la adopción. Entre los factores mencionados aparece el rol de EPEC, que impulsó la denominada Mesa de la Movilidad y estableció tarifas diferenciales para la carga domiciliaria.

El esquema contempla un descuento del 35% en el costo de la energía utilizada para cargar vehículos entre las 23 y las 5 horas, un factor que contribuye a mejorar la ecuación económica de la movilidad eléctrica.

El 40% de los adolescentes sufrió de ciberacoso, pero solo uno de cada diez lo contó

En ese contexto, uno de los principales desafíos para las marcas es modificar los hábitos y percepciones del consumidor. La experiencia de uso aparece como una de las principales herramientas para lograrlo.

Los vehículos eléctricos comercializados actualmente ofrecen autonomías urbanas de entre 300 y 400 kilómetros y pueden cargarse en el domicilio mediante un wallbox. Los tiempos de carga se ubican, según el modelo y las condiciones, entre tres y seis horas.

El argumento económico también gana peso: de acuerdo con el análisis de Familia Parra, el costo energético de un vehículo eléctrico puede representar alrededor del 20% del costo asociado al consumo de nafta, mientras que los intervalos de mantenimiento son más extensos.

Del auto eléctrico al ecosistema de movilidad

La transformación tecnológica también está modificando el negocio de los concesionarios. La estrategia de Familia Parra apunta a combinar la venta de 0 km con posventa, repuestos, servicios de chapa y pintura y una mayor participación en el mercado de usados.

En esa línea se encuentra CarStore Familia Parra, un modelo que opera en Córdoba y San Luis y reúne vehículos usados provenientes de operaciones propias, unidades multimarca y vehículos 0 km.

ANSES advirtió por estafas a jubilados y beneficiarios: comunicado sobre datos personales

El objetivo es capturar una mayor porción de la cadena de valor y convertir al concesionario en un proveedor integral de movilidad. La compañía también avanza con la expansión de talleres y servicios para acompañar el desembarco de nuevas marcas.

La electrificación, además, comienza a atravesar todo el mercado. BYD prepara nuevos lanzamientos como la T7 y el Seal 5, mientras BAIC sumará versiones híbridas de sus SUV. Dentro de Stellantis, Citroën prevé nuevas propuestas electrificadas, mientras Fiat, Jeep y RAM también preparan renovaciones de producto.

Uno de los modelos que sintetiza esta transición es el BYD Seal U DM-i, un SUV híbrido enchufable que combina propulsión eléctrica con un motor de combustión utilizado como generador. Este tipo de tecnología permite alcanzar autonomías combinadas de entre 800 y 1.000 kilómetros.

Para Parra, la evolución del mercado apunta hacia una oferta cada vez más amplia. La expectativa es que el próximo año prácticamente todos los segmentos cuenten con una alternativa eléctrica o híbrida, desde vehículos urbanos hasta SUV de mayor tamaño.

El cambio de tecnología, sin embargo, ocurre en paralelo a un mercado que todavía enfrenta restricciones de consumo. Esa combinación obliga a los concesionarios a competir no solo por precio, sino también por financiamiento, disponibilidad, tecnología, posventa y valor de reventa.

En ese escenario, Familia Parra busca consolidar una estrategia de diversificación que trasciende la representación de marcas. El grupo, que en 2027 cumplirá 40 años, apunta a construir un ecosistema que combine automóviles tradicionales, nuevas energías, motos, usados y servicios.

La apuesta supone un cambio estructural para el negocio: en un mercado donde vender más unidades ya no está garantizado, la clave pasa por capturar más valor por cliente y ampliar las soluciones de movilidad que ofrece cada concesionario.